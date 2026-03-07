Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota bude prevažne jasná s teplotami do 17 stupňov Celzia

.
Na snímke ľudia oddychujú v Mestskom parku pri jazierku v Košiciach. Foto: TASR - František Iván

Najvyššia denná teplota vystúpi na 12 až 17 stupňov C, na juhozápade ojedinele teplejšie.

Autor TASR
Bratislava 7. marca (TASR) - Sobota: Prevažne jasno. V noci a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Cez deň veľmi teplo.

Najnižšia nočná teplota 0 až -5, lokálne najmä na juhozápade a v svahových polohách 5 až 0 stupňov C.

Najvyššia denná teplota 12 až 17 stupňov C, na juhozápade ojedinele teplejšie.

Bezvetrie alebo slabý, na juhozápade prevažne juhovýchodný vietor 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h).

Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 13 až 9 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m 9 až 6 stupňov C.

Vo výške 1500 - 2500 m 6 až -1 stupeň C.
.

