Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 16. október 2025Meniny má Vladimíra
< sekcia Slovensko

Štvrtok bude prevažne oblačný s teplotami do 16 stupňov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Teploty vystúpia na 11 až 16 stupňov C.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 16. októbra (TASR) - Prevažne oblačno. Teploty 11 až 16 stupňov C.

Počasie v regiónoch:


Na západnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 6 až 3 a najvyššie denné 13 až 16 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 5 až 0 a najvyššie denné 11 až 15 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 5 až 1 a najvyššie denné 11 až 15 stupňov C.



Počasie na horách:


Vo výške 1000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 9 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota -2 a najvyššia denná 4 stupne C.

Vo výške 2000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota -4a najvyššia denná -1 stupeň Celzia.


VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.





zdroj: meteo.sk
.

Neprehliadnite

PRI ROŽŇAVE SA ZRAZILI DVA VLAKY: Sedem ľudí je v kritickom stave

POLÍCIA ŽIADA O POMOC: Muž sa vo vlaku dopustil hrubej neslušnosti

Slovenčina: Prečo nemáme vybrané slová po f?

Ako z filmu: Pri pokuse vysťahovať rodinu zabil výbuch 3 policajtov