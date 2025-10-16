< sekcia Slovensko
Štvrtok bude prevažne oblačný s teplotami do 16 stupňov
Teploty vystúpia na 11 až 16 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 16. októbra (TASR) - Prevažne oblačno. Teploty 11 až 16 stupňov C.
Na západnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 6 až 3 a najvyššie denné 13 až 16 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 5 až 0 a najvyššie denné 11 až 15 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 5 až 1 a najvyššie denné 11 až 15 stupňov C.
Vo výške 1000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 9 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota -2 a najvyššia denná 4 stupne C.
Vo výške 2000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota -4a najvyššia denná -1 stupeň Celzia.
