Štvrtok bude oblačný až zamračený s lokálnou hmlou
Najvyššia denná teplota bude 5 až 10, na juhozápade väčšinou 10 až 14 stupňov C.
Bratislava 12. februára (TASR) - Oblačno až zamračené, lokálne hmlisto. Ojedinele aj zmenšená oblačnosť. V noci na mnohých miestach, cez deň miestami, najmä v západnej polovici, dážď alebo prehánky, vo vysokých polohách sneženie. V noci možnosť tvorby poľadovice. Veľmi teplo.
Najnižšia nočná teplota 6 až 1, v údoliach ojedinele do -1 stupňa C.
Najvyššia denná teplota 5 až 10, na juhozápade väčšinou 10 až 14 stupňov C.
Prevažne južný vietor 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h), v Banskobystrickom kraji miestami slabý vietor.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 6 až 4 stupne C.
Vo výške 1000 - 1500 m 4 až 1 stupeň C.
Vo výške 1500 - 2500 m 1 až -4 stupne Celzia.
