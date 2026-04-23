Štvrtok bude veterný s teplotami do 20 stupňov Celzia
Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - Premenlivá, na severe prechodne až veľká oblačnosť, v noci spočiatku aj zmenšená oblačnosť. Na severe ojedinele slabé zrážky. Veterno.
Najnižšia nočná teplota 6 až 1, lokálne, najmä v údoliach, 1 až -4 stupne C. Mráz ojedinele aj v nížinách.
Najvyššia denná teplota 15 až 20, na severe miestami okolo 13 stupňov C.
Prevažne severozápadný vietor, v noci do 7 m/s (25 km/h), cez deň postupne 4 až 10 (15 až 35), na západe a východe ojedinele okolo 12 m/s (45 km/h), a tam v nárazoch okolo 18 m/s (60 km/h). Vo vysokých polohách postupne búrlivý vietor až víchrica.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 12 až 7 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 7 až 2 stupne C.
Vo výške 1500 - 2500 m 2 až -4 stupne Celzia.
