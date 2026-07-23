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Vo štvrtok nás čaká oblačné počasie. Treba rátať aj s dažďom
Najvyššia denná teplota bude 15 až 21, v južnej polovici a na Hornom Zemplíne väčšinou 21 až 27 stupňov C.
Autor TASR
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Bratislava 23. júla (TASR) - Cez deň premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené. Na viacerých miestach, na juhozápade a v Banskobystrickom kraji miestami, dážď alebo prehánky. Ojedinele búrky. Na hrebeňoch Tatier sneženie. Chladno.
Najvyššia denná teplota 15 až 21, v južnej polovici a na Hornom Zemplíne väčšinou 21 až 27 stupňov C.
Prevažne severozápadný vietor 3 až 10 m/s (10 až 35 km/h), na juhozápade a juhovýchode popoludní v nárazoch ojedinele okolo 15 m/s (55 km/h). Pri búrkach vietor prechodne zosilnie.
Predpokladané množstvo zrážok: V noci do dvoch a cez deň do 10, ojedinele, najmä v Žilinskom kraji a pri búrkach, 10 až 30 milimetrov.
Tendencia tlaku vzduchu: Ustálený stav až slabý pokles.
Najvyššia denná teplota 15 až 21, v južnej polovici a na Hornom Zemplíne väčšinou 21 až 27 stupňov C.
Prevažne severozápadný vietor 3 až 10 m/s (10 až 35 km/h), na juhozápade a juhovýchode popoludní v nárazoch ojedinele okolo 15 m/s (55 km/h). Pri búrkach vietor prechodne zosilnie.
Predpokladané množstvo zrážok: V noci do dvoch a cez deň do 10, ojedinele, najmä v Žilinskom kraji a pri búrkach, 10 až 30 milimetrov.
Tendencia tlaku vzduchu: Ustálený stav až slabý pokles.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 17 až 13 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 13 až 8 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 8 až 0 stupňov Celzia.
Vo výške 600 - 1000 m 17 až 13 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 13 až 8 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 8 až 0 stupňov Celzia.