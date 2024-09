Stred týždňa bude slnečný, no na východe sa môžu vyskytnúť búrky

Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 13 až 10 a najvyššie denné 22 až 25 stupňov C.



Na strednom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 12 až 7 a najvyššie denné 20 až 24 stupňov C.



Na východnom Slovensku slnečno, možnosť búrky. Najnižšie ranné teploty 12 až 8 a najvyššie denné 20 až 24 stupňov C.