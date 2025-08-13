Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Letné počasie pokračuje: V stredu bude slnečno

Na snímke ľudia sa opaľujú pri Štrkoveckom jazere počas horúceho letného dňa v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Teploty vystúpia na 29 až 34 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 13. augusta (TASR) - Slnečno. Teploty 29 až 34 stupňov C.

Počasie v regiónoch:


Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 18 až 15 a najvyššie denné 31 až 34 stupňov C.

Na strednom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 17 až 12 a najvyššie denné 29 až 33 stupňov C.

Na východnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 17 až 13 a najvyššie denné 29 až 33 stupňov C.


Počasie na horách:


Vo výške 1000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 14 a najvyššia denná 27 stupňov C.

Vo výške 1500 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 16 a najvyššia denná 22 stupňov C.

Vo výške 2000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 12 a najvyššia denná 17 stupňov Celzia.



VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.




zdroj: meteo.sk
.

