< sekcia Slovensko
Letné počasie pokračuje: V stredu bude slnečno
Teploty vystúpia na 29 až 34 stupňov C.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 13. augusta (TASR) - Slnečno. Teploty 29 až 34 stupňov C.
Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 18 až 15 a najvyššie denné 31 až 34 stupňov C.
Na strednom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 17 až 12 a najvyššie denné 29 až 33 stupňov C.
Na východnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 17 až 13 a najvyššie denné 29 až 33 stupňov C.
Vo výške 1000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 14 a najvyššia denná 27 stupňov C.
Vo výške 1500 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 16 a najvyššia denná 22 stupňov C.
Vo výške 2000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 12 a najvyššia denná 17 stupňov Celzia.
zdroj: meteo.sk
Počasie v regiónoch:
Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 18 až 15 a najvyššie denné 31 až 34 stupňov C.
Na strednom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 17 až 12 a najvyššie denné 29 až 33 stupňov C.
Na východnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 17 až 13 a najvyššie denné 29 až 33 stupňov C.
Počasie na horách:
Vo výške 1000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 14 a najvyššia denná 27 stupňov C.
Vo výške 1500 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 16 a najvyššia denná 22 stupňov C.
Vo výške 2000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 12 a najvyššia denná 17 stupňov Celzia.
zdroj: meteo.sk