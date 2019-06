Aj dnes bude horúco, teploty na slnku môžu atakovať štyridsiatku

Počasie v regiónoch:

Na západnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 19 až 16 a najvyššie denné 30 až 33 stupňov C.



Na strednom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 18 až 13 a najvyššie denné 28 až 32 stupňov C.



Na východnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 18 až 14 a najvyššie denné 28 až 32 stupňov C.



Počasie na horách:

Vo výške 1000 m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 13 a najvyššia denná 24 stupňov C.



Vo výške 1500 m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 12 a najvyššia denná 20 stupňov C.



Vo výške 2000 m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 10 a najvyššia denná 16 stupňov C.

Juh a západ SR potrápia riadne horúčavy

Bratislava 25. júna (TASR) - Počasie u nás ovplyvňuje tlaková výš. Dnes bude slnečno. Teploty sa budú pohybovať od 28 až do 33 stupňov Celzia.Juh a západ Slovenska potrápia v utorok vysoké teploty. Miestami môže teplota vzduchu vystúpiť až na 33 stupňov Celzia. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu 1. stupňa.Výstraha platí pre okresy v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom, Banskobystrickom a Košickom kraji. Meteorológovia upozorňujú, že vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Očakávaná teplota vzduchu nie je v danej ročnej dobe a oblasti nezvyčajná, ale pravdepodobnosť nadmerného zaťaženia organizmu u niektorých osôb je vysoká.Záchranári apelujú na ľudí, aby dbali na prevenciu. V čase obeda, od 11.00 do 15.00 h sa treba zdržiavať v interiéri a dodržiavať dostatočný pitný režim. Ak sa ľudia nevyhnú pobytu vonku, netreba zabudnúť na vhodnú pokrývku hlavy a ľahký odev.Podrobnejšiu predpoveď počasia nájdete tu.