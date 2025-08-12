Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok bude slnečný s teplotami nad 30 stupňov celzia

.
Na snímke ľudia si užívajú pekný slnečný deň na jazere v Ivanke pri Dunaji 15. septembra 2020. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Teploty vystúpia na 28 až 33 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 12. augusta (TASR) - Slnečno. Teploty 28 až 33 stupňov C.

Počasie v regiónoch:


Na západnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 15 až 12 a najvyššie denné 30 až 33 stupňov C.

Na strednom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 14 až 9 a najvyššie denné 28 až 32 stupňov C.

Na východnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 14 až 10 a najvyššie denné 28 až 32 stupňov C.



Počasie na horách:


Vo výške 1000 m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 11 a najvyššia denná 26 stupňov C.

Vo výške 1500 m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 14 a najvyššia denná 21 stupňov C.

Vo výške 2000 m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 11 a najvyššia denná 17 stupňov C.




Zdroj: meteo.sk
.

