Utorok bude slnečný s teplotami nad 30 stupňov celzia
Teploty vystúpia na 28 až 33 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 12. augusta (TASR) - Slnečno. Teploty 28 až 33 stupňov C.
Na západnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 15 až 12 a najvyššie denné 30 až 33 stupňov C.
Na strednom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 14 až 9 a najvyššie denné 28 až 32 stupňov C.
Na východnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 14 až 10 a najvyššie denné 28 až 32 stupňov C.
Vo výške 1000 m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 11 a najvyššia denná 26 stupňov C.
Vo výške 1500 m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 14 a najvyššia denná 21 stupňov C.
Vo výške 2000 m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 11 a najvyššia denná 17 stupňov C.
Počasie v regiónoch:
Počasie na horách:
