Traja králi prinesú oblačné počasie, na mnohých miestach má snežiť

Ilustračná snímka. Foto: TASR František Iván

Najvyššia denná teplota bude -4 až 1, na severe miestami okolo -6 stupňov C.

Bratislava 6. januára (TASR) - Oblačno až zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach sneženie, cez deň ubúdanie zrážok. Ojedinele tvorba snehových jazykov. Chladno.

Najnižšia nočná teplota -2 až -7, v údoliach lokálne, najmä na severe, -7 až -12 stupňov C.

Slabý, na západe a východe miestami severozápadný až severný vietor 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h).



Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 metrov -5 až -3 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 metrov -5 až -7 stupňov C.

Vo výške 1500 - 2500 metrov -7 až -10 stupňov Celzia.
