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Utorok bude jasný až polooblačný, na východe SR môže spŕchnuť
Najvyššia denná teplota bude 23 až 28, v Žilinskom kraji, na Spiši, krajnom severovýchode a Horehroní okolo 21 stupňov C.
Autor TASR
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Bratislava 16. júna (TASR) - Jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť a tam ojedinele slabé zrážky. Neskôr počas dňa v západnej polovici ďalšie pribúdanie oblačnosti od západu. V noci a zrána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť.
Najnižšia nočná teplota 13 až 8, miestami, najmä v údoliach, 8 až 3 stupne C a tam ojedinele prízemný mráz.
Najvyššia denná teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji, na Spiši, krajnom severovýchode a Horehroní okolo 21 stupňov C.
Bezvetrie alebo slabý, cez deň prevažne západný vietor 2 až 8 m/s (5 až 30 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 14 m/s (50 km/h).
Najnižšia nočná teplota 13 až 8, miestami, najmä v údoliach, 8 až 3 stupne C a tam ojedinele prízemný mráz.
Najvyššia denná teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji, na Spiši, krajnom severovýchode a Horehroní okolo 21 stupňov C.
Bezvetrie alebo slabý, cez deň prevažne západný vietor 2 až 8 m/s (5 až 30 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 14 m/s (50 km/h).
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 19 až 16 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 16 až 11 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 11 až 3 stupne Celzia.
Vo výške 600 - 1000 m 19 až 16 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 16 až 11 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 11 až 3 stupne Celzia.