Predseda a členovia Republikového predsedníctva SMK abdikovali

Bratislava 3. marca (TASR) - Predseda Strany maďarskej komunity (SMK) József Menyhárt a členovia republikového predsedníctva strany jednotne odstúpili zo svojich funkcií. Spravili tak v dôsledku neúspešného výsledku Maďarskej komunitnej spolupatričnosti (MKS) v sobotných (29. 2.) voľbách do Národnej rady SR, ktorú volilo 3,90 percenta voličov a do parlamentu sa nedostala. Na kandidátke MKS boli aj predstavitelia SMK. TASR o tom informoval tlačový tajomník SMK Róbert Králik.



Do aprílového zvolania snemu strany, kde majú zvoliť nového predsedu a najvyšších funkcionárov SMK, post dočasného koordinátora strany zodpovedného za prípravu snemu a chod strany bude zastávať predseda republikovej rady Peter Őry.



"Pomáhať mu bude dočasne zvolené republikové predsedníctvo pozostávajúce z deviatich kandidátov strany, ktorí v parlamentných voľbách získali najviac preferenčných hlasov," priblížil Králik. Republikové predsedníctvo zároveň rozhodlo, že rokovania so stranou Most–Híd sa uskutočnia až po zvolení nových predsedov a funkcionárov oboch strán.



K rokovaciemu stolu pozvala SMK strana Most-Híd, ktorá v parlamentných voľbách získala 2,05 percenta hlasov a ostala pred bránami parlamentu. Predseda Mosta-Híd Béla Bugár zavolal počas volebnej noci predsedovi SMK Józsefovi Menyhártovi. "Pozval ho k rokovaciemu stolu. Maďari a ďalšie národnostné menšiny ostali bez parlamentnej reprezentácie a to v ďalších voľbách už nemôžeme dovoliť. Musíme začať pracovať okamžite," uviedla hovorkyňa Mosta-Híd Klára Magdeme. Bugár v reakcii na nepriaznivý výsledok oznámil, že odstúpi z funkcie predsedu strany. O novom predsedovi sa má rozhodnúť na sneme strany.