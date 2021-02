Predseda Akademického senátu STU sa ohradil voči postupu prezidentky

Bratislava 4. februára (TASR) - Predseda Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity (AS STU) Marián Peciar sa ohradil voči postupu prezidentky SR Zuzany Čaputovej vo veci odvolania rektora STU Miroslava Fikara. Hlava štátu oznámila, že s odvolaním rektora počká, a to z dôvodu správnej žaloby podanej Fikarovým právnym zástupcom na priznanie odkladného účinku rozhodnutia Akademického senátu STU.



"Umelo naťahovaná kauza odvolania rektora Fikara zbytočne mesiace traumatizuje našu univerzitu, ako aj verejnosť. Pritom je podľa zákona jasné, ako postupuje minister aj prezidentka," skonštatoval Peciar. Ako upozornil, ministrovi školstva ani prezidentke zákon nedáva priestor na zasahovanie do akademickej samosprávy, čo sa však podľa neho od začiatku súčasného diania na STU permanentne deje.



Peciar v stanovisku načrtol možnú účelovosť podanej správnej žaloby. "Konanie rektora Fikara nemá v histórii opodstatnenie a obdobu. Je jasné, že univerzita, ktorú zastupujú senátori a dekani, ho vo funkcii nechce, a je nepochopiteľné, že sa snaží držať na svojej stoličke za každú cenu, čím škodí univerzite," skonštatoval.



Prezidentka v stredu (3. 2.) informovala, že vzhľadom na podanie správnej žaloby s návrhom na priznanie odkladného účinku rozhodnutia AS STU považuje za potrebné počkať na rozhodnutie súdu o priznaní odkladného účinku. "Ak súd odkladný účinok rozhodnutia prizná, bude to zároveň aj dôvod na odklad rozhodnutia prezidentky o odvolaní rektora STU," uviedol jej hovorca Martin Strižinec.



Akademický senát STU schválil návrh na odvolanie rektora Fikara z funkcie na svojom zasadnutí 26. októbra 2020.