Ďalšie reakcie na útok na gymnáziu

Bratislava 16. januára (TASR) - Tragédia, ktorá sa odohrala na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, je hrozivým signálom pre celú spoločnosť. Uviedla to Študentská rada stredných škôl (ŠRSŠ) a vyjadrila potrebu vzniku efektívnych programov na prevenciu násilia a šikany a podporu duševného zdravia. V najbližších hodinách chcú študenti požiadať ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) o spoločné rokovanie.



"ŠRSŠ je otrasená tým, čo sa stalo. Nenávisť, ktorá sa nerieši, narastá a čoraz viac sa dotýka študentov a ich postojov, názorov či vyjadrení," uviedla rada. Všetkým rodinám a blízkym obetí útoku zároveň vyjadrila úprimnú sústrasť.



Študenti dodali, že je na celej spoločnosti, aby sa rozhodla, akú budúcnosť chce. Rada vyzýva spoločnosť zastaviť násilie skôr, než bude neskoro. "Školy by mali byť miestom, kde mladí ľudia rastú, učia sa a snívajú o lepšej budúcnosti. Namiesto toho sme však svedkami toho, že násilie a nenávisť si nachádzajú cestu aj do našich lavíc," konštatovali.



Predseda KBS vyjadril duchovnú blízkosť po útoku v Spišskej Starej Vsi



Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Bernard Bober vyjadril duchovnú blízkosť po útoku v Spišskej Starej Vsi. S hlbokým zármutkom prijal správu o tragédii, ktorá zasiahla gymnázium. TASR informovali z Tlačovej kancelárie KBS.



"Vyjadrujem úprimnú sústrasť rodinám obetí a príbuzným, ktorí prišli o svojich milovaných a zároveň uisťujem všetkých zasiahnutých o svojich modlitbách. V tejto chvíli smútku a bolesti sa spojme v prosbe o Božie milosrdenstvo a útechu pre všetkých, ktorých tento strašný čin zasiahol. Nech Božia láska a blízkosť sú posilou pre tých, ktorí trpia stratou a uzdravením pre tých, ktorí zápasia o život," uviedol Bober.



Arcibiskup zároveň apeluje na pokoj v srdciach a vo vzťahoch, zdôrazňujúc potrebu vzájomnej úcty, rešpektu a ochrany posvätnosti každého ľudského života.



"Povzbudzujem k jednote, súcitu a solidarite v ťažkých chvíľach, ktoré stavajú celú spoločnosť pred otázky hodnôt a bezpečnosti. Nech táto tragédia prebudí v každom z nás hlbšie povedomie o dôležitosti lásky a porozumenia, ktoré dokážu predísť násiliu a vytvoriť skutočné spoločenstvo pokoja," dodal predseda KBS.



So zármutkom prijal správu o tragickej udalosti v Spišskej Starej Vsi aj prešovský gréckokatolícky arcibiskup a metropolita Jonáš Maxim.



"V modlitbe teraz myslím na obete tejto tragédie, ako aj na všetkých pozostalých a vyjadrujem im svoju blízkosť. Zároveň prosím všetkých veriacich, aby sme sa zjednotili v modlitbe za obete tohto nešťastia a za všetkých priamo či nepriamo zasiahnutých touto udalosťou," povedal arcibiskup a metropolita.



Zároveň apeloval na ľudí, aby prosili o Boží pokoj nielen pre duše zosnulých, ale pokoj, lásku, odpustenie a milosrdenstvo potrebuje podľa jeho slov "celá naša doráňaná spoločnosť", doplnil.