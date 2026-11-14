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Predseda Konferencie biskupov vyzýva k solidarite ľuďom v núdzi

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Na snímke predseda KBS, bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Foto: TASR – Ján Krošlák

Zároveň vyzval k záujmu o tých, ktorí doteraz stáli mimo neho.

Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Stanislav Zvolenský pri príležitosti nadchádzajúceho (15. 11.) Svetového dňa chudobných vyzýva k väčšej citlivosti, solidarite a blízkosti ľuďom v núdzi. Pripomína, že každý človek je v Božích očiach vzácny a nikto by nemal zostať prehliadaný či bez prijatia.

„V dnešnom svete však volanie chudobných často umlčuje ľahostajnosť a sociálna nespravodlivosť prameniaca z korupcie. Mnohí zápasia nielen o chlieb, ale aj o svoju dôstojnosť. (...) Nerobme teda rozdiely medzi tými, čo pomáhajú, a tými, ktorí pomoc prijímajú. Chudobní sú naši vzácni priatelia, lebo nás učia vážiť si skutočné hodnoty a hľadať nádej v Bohu,“ uviedol Zvolenský.

Zároveň vyzval k záujmu o tých, ktorí doteraz stáli mimo neho. „Otvárajme svoje srdcia aj farnosti, počúvajme ich príbehy a deľme sa o materiálne i nemateriálne dobrá, aby nikto nebol neviditeľný, ale aby u nás každý našiel povzbudenie, dôstojnosť a domov,“ dodal predseda KBS.
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