Predseda NR SR má čas vyhlásiť septembrové voľby najneskôr do 12. júna

Bratislava 11. apríla (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) má čas vyhlásiť septembrové predčasné parlamentné voľby najneskôr 12. júna. Pre TASR to potvrdili z Ministerstva vnútra (MV) SR.



Podľa zákona o podmienkach výkonu volebného práva musí predseda parlamentu vyhlásiť termín volieb 110 dní predo dňom ich konania.



Pri predčasných voľbách 30. septembra poslanci NR SR zároveň odsúhlasili aj možnú skoršiu lehotu ich vyhlásenia. "Táto lehota sa vzťahuje na voľby, ktoré sa budú konať 30. septembra 2023. Vyhlásené môžu byť najskôr 23. mája a najneskôr 12. júna 2023," ozrejmil rezort.



Podľa zákona musia strany, ktoré sa chcú v parlamentných voľbách uchádzať o hlas voličov, podať kandidátnu listinu najneskôr 90 dní pred ich konaním. Podať kandidátky by tak mali do 2. júla.



Vyhlásením volieb sa začína aj predvolebná kampaň. Strany na ňu môžu minúť najviac 3.000.000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty.



"Do limitu nákladov politickej strany podľa prvej vety sa započítava aj rozdiel medzi cenou daru alebo iného bezodplatného plnenia uvedenou v zmluve a cenou obvyklou a náklady na propagáciu politickej strany, ktoré politická strana vynaložila v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb," píše sa v zákone.