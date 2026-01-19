< sekcia Slovensko
Predseda NR SR Richard Raši odcestuje pracovne do Talianska
Autor TASR
Bratislava 19. januára (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) absolvuje v utorok a stredu (20. - 21. 1.) oficiálnu pracovnú cestu v Ríme. Jej hlavným cieľom bude prehĺbenie strategického partnerstva a posilnenie parlamentnej dimenzie medzi oboma krajinami. Počas cesty Raši absolvuje kľúčové bilaterálne rokovania s predsedom Poslaneckej snemovne Talianskej republiky Lorenzom Fontanom a s podpredsedníčkou talianskeho Senátu Mariolinou Castellone. Návšteva sa zároveň koná aj pri príležitosti osláv štátneho sviatku vzniku Slovenskej republiky. TASR o tom informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.
Prvý deň návštevy začne Raši rokovaním s Castellone. Okrem tém ako bilaterálna spolupráca, strategické partnerstvo či konkurencieschopnosť sa partneri budú venovať aj dôležitej agende zapájania mládeže do politického diania. Raši plánuje talianskej partnerke predstaviť inovatívny projekt Modelového parlamentu Slovenska a diskutovať o inšpiratívnom talianskom programe „Senato Ragazzi“. Cieľom do budúcna je nájsť spoločné prieniky medzi týmito mládežníckymi formátmi, ktoré približujú prácu zákonodarcov novej generácii a budujú v nej vzťah k ústavným hodnotám.
Následne sa šéf slovenského parlamentu presunie na ekonomické fórum zamerané na sektor udržateľného „zeleného stavebníctva a udržateľného cestovného ruchu“, kde vystúpi s hlavným príhovorom. Súčasťou tohto bloku bude aj dôležitý podpis Memoranda o porozumení medzi agentúrou SARIO a Talianskou obchodnou komorou (ITA), ako aj podpísanie zakladajúcej listiny Združenia pre pomoc slovenským a talianskym podnikateľom. Podvečerný program bude patriť slávnostnej recepcii k 33. výročiu vzniku SR a pietnemu aktu položenia venca k buste Alexandra Dubčeka.
V stredu si Raši uctí pamiatku padlých hrdinov pri pamätníku Oltár vlasti. Vyvrcholením pracovnej cesty bude oficiálne bilaterálne rokovanie s Fontanom. Partneri nadviažu na prebiehajúci intenzívny dialóg a zamerajú sa na hľadanie spoločných stanovísk v zásadných európskych otázkach.
„Taliansko považujeme za strategického partnera, s ktorým nás spájajú mimoriadne aktívne bilaterálne vzťahy, silné historické väzby a blízke pozície v mnohých témach. Keďže politický dialóg na úrovni vlád je veľmi intenzívny, mojou snahou je posilniť aj väzby medzi našimi parlamentmi ako nositeľmi priamej demokracie. Taliansko je pre nás nielen významným obchodným partnerom, ale aj kľúčovým spojencom v oblasti energetiky a bezpečnosti, a preto máme úprimný záujem tieto vzťahy ďalej rozvíjať práve na parlamentnej úrovni,“ uviedol Raši.
Slovenského predsedu parlamentu bude na oficiálnej ceste sprevádzať parlamentná delegácia, ktorej členmi budú predseda Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Róbert Puci (Hlas-SD), podpredseda Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Igor Janckulík (KDH) a poslanci Ivan Hazucha (Smer-SD), Daniel Karas (Smer-SD), Peter Kalivoda (Hlas-SD), Zdenko Svoboda (Hlas-SD) a Zora Jaurová (PS).
