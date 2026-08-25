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Predseda NR SR Richard Raši sa stretol s prezidentom Čiernej Hory
Terajšia návšteva prezidenta Čiernej Hory je prvou oficiálnou návštevou čiernohorskej hlavy štátu na Slovensku od roku 2021.
Autor TASR
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Bratislava 25. augusta (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) sa v utorok v Bratislave stretol s prezidentom Čiernej Hory Jakovom Milatovičom. Hlavnými témami spoločného rokovania boli slovensko-čiernohorské bilaterálne vzťahy, rozvoj medziparlamentného dialógu, podpora integračného úsilia Čiernej Hory do Európskej únie, možnosti posilnenia hospodárskej spolupráce a vzájomná koordinácia v rámci medzinárodných organizácií. TASR o tom informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.
V úvode stretnutia Raši vyzdvihol tradične priateľské vzťahy medzi oboma krajinami a zablahoželal Milatovičovi k tohtoročnému 20. výročiu obnovenia čiernohorskej štátnosti. „Naše krajiny spájajú dlhoročné priateľské väzby bez otvorených otázok, čo nám vytvára vynikajúci priestor sústrediť sa na produktívnu a konkrétnu spoluprácu vo viacerých oblastiach spoločného záujmu,“ uviedol Raši.
Pevnú úroveň bilaterálnych vzťahov s Čiernou Horou dotvára aj dynamicky sa rozvíjajúci medziparlamentný dialóg. Raši v tejto súvislosti spomenul najmä intenzívnu spoluprácu gestorských parlamentných výborov i na medzinárodných fórach. „Národné parlamenty majú v demokratických spoločnostiach nezastupiteľné miesto, ktoré sa významne premieta aj do medzinárodného dialógu, a naše vzťahy s Čiernou Horou nie sú v tomto smere výnimkou. Som veľmi rád, že komunikačné kanály medzi našimi parlamentmi výborne fungujú. Najkonkrétnejšou pracovnou linkou našich parlamentov je dnes spolupráca Výboru pre európske záležitosti pod vedením Petra Kalivodu s Výborom pre európsku integráciu Parlamentu Čiernej Hory. Rovnako aktívne vystupujeme aj v skupine Priateľov západného Balkánu, ktorého ministerské zasadnutie sme v máji hostili práve na Bratislavskom hrade,“ pripomenul Raši.
Osobitnú pozornosť partneri venovali otázke rozširovania Európskej únie. Šéf parlamentu potvrdil plnú a trvalú podporu Slovenska integračným ambíciám Čiernej Hory a jej cieľu úspešne zavŕšiť prístupový proces. „Slovensko pevne stojí za európskou budúcnosťou Čiernej Hory. Čierna Hora má reálnu a historickú šancu naplniť svoje hlavné zahraničnopolitické motto ‚28 do roku 2028‘ a stať sa 28. členským štátom Európskej únie. Verím, že sa Čiernej Hore podarí udržať jej reformné tempo, prekonať polarizujúce témy a dotiahnuť potrebné reformy do úspešného konca,“ uviedol Raši. Podľa jeho slov práve členstvo krajín západného Balkánu bude pre EÚ novým impulzom.
V závere stretnutia Raši zdôraznil, že rastúci záujem slovenských občanov o čiernohorské destinácie a nové možnosti cestovného ruchu, ktoré prinieslo obnovené letecké spojenie medzi Bratislavou a Podgoricou, prirodzene nadväzujú na dlhodobú blízkosť oboch národov. V tejto súvislosti pripomenul tiež významnú úlohu slovenskej diplomacie pri obnove štátnosti Čiernej Hory pred 20 rokmi, ktorá položila pevné základy vzájomných vzťahov. „Veľmi vítame rozhodnutie Čiernej Hory otvoriť svoje veľvyslanectvo v Bratislave, čo bude ďalším významným krokom k zblíženiu našich krajín,“ uzavrel Raši.
Milatovič sa v utorok v Bratislave stretol aj s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) a prezidentom SR Petrom Pellegrinim. Prezidenti spoločne navštívili i Svätý Jur, kde vysadili sadenicu tradičnej čiernohorskej odrody viniča Vranac ako symbol priateľstva a vzájomných vzťahov medzi Slovenskom a Čiernou Horou.
Terajšia návšteva prezidenta Čiernej Hory je prvou oficiálnou návštevou čiernohorskej hlavy štátu na Slovensku od roku 2021.
V úvode stretnutia Raši vyzdvihol tradične priateľské vzťahy medzi oboma krajinami a zablahoželal Milatovičovi k tohtoročnému 20. výročiu obnovenia čiernohorskej štátnosti. „Naše krajiny spájajú dlhoročné priateľské väzby bez otvorených otázok, čo nám vytvára vynikajúci priestor sústrediť sa na produktívnu a konkrétnu spoluprácu vo viacerých oblastiach spoločného záujmu,“ uviedol Raši.
Pevnú úroveň bilaterálnych vzťahov s Čiernou Horou dotvára aj dynamicky sa rozvíjajúci medziparlamentný dialóg. Raši v tejto súvislosti spomenul najmä intenzívnu spoluprácu gestorských parlamentných výborov i na medzinárodných fórach. „Národné parlamenty majú v demokratických spoločnostiach nezastupiteľné miesto, ktoré sa významne premieta aj do medzinárodného dialógu, a naše vzťahy s Čiernou Horou nie sú v tomto smere výnimkou. Som veľmi rád, že komunikačné kanály medzi našimi parlamentmi výborne fungujú. Najkonkrétnejšou pracovnou linkou našich parlamentov je dnes spolupráca Výboru pre európske záležitosti pod vedením Petra Kalivodu s Výborom pre európsku integráciu Parlamentu Čiernej Hory. Rovnako aktívne vystupujeme aj v skupine Priateľov západného Balkánu, ktorého ministerské zasadnutie sme v máji hostili práve na Bratislavskom hrade,“ pripomenul Raši.
Osobitnú pozornosť partneri venovali otázke rozširovania Európskej únie. Šéf parlamentu potvrdil plnú a trvalú podporu Slovenska integračným ambíciám Čiernej Hory a jej cieľu úspešne zavŕšiť prístupový proces. „Slovensko pevne stojí za európskou budúcnosťou Čiernej Hory. Čierna Hora má reálnu a historickú šancu naplniť svoje hlavné zahraničnopolitické motto ‚28 do roku 2028‘ a stať sa 28. členským štátom Európskej únie. Verím, že sa Čiernej Hore podarí udržať jej reformné tempo, prekonať polarizujúce témy a dotiahnuť potrebné reformy do úspešného konca,“ uviedol Raši. Podľa jeho slov práve členstvo krajín západného Balkánu bude pre EÚ novým impulzom.
V závere stretnutia Raši zdôraznil, že rastúci záujem slovenských občanov o čiernohorské destinácie a nové možnosti cestovného ruchu, ktoré prinieslo obnovené letecké spojenie medzi Bratislavou a Podgoricou, prirodzene nadväzujú na dlhodobú blízkosť oboch národov. V tejto súvislosti pripomenul tiež významnú úlohu slovenskej diplomacie pri obnove štátnosti Čiernej Hory pred 20 rokmi, ktorá položila pevné základy vzájomných vzťahov. „Veľmi vítame rozhodnutie Čiernej Hory otvoriť svoje veľvyslanectvo v Bratislave, čo bude ďalším významným krokom k zblíženiu našich krajín,“ uzavrel Raši.
Milatovič sa v utorok v Bratislave stretol aj s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) a prezidentom SR Petrom Pellegrinim. Prezidenti spoločne navštívili i Svätý Jur, kde vysadili sadenicu tradičnej čiernohorskej odrody viniča Vranac ako symbol priateľstva a vzájomných vzťahov medzi Slovenskom a Čiernou Horou.
Terajšia návšteva prezidenta Čiernej Hory je prvou oficiálnou návštevou čiernohorskej hlavy štátu na Slovensku od roku 2021.