Predseda parlamentu A. Danko vyhlási 4. novembra voľby do NR SR

Bratislava 27. októbra (TASR) – Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) vyhlási 4. novembra voľby do Národnej rady SR, ktoré sa majú pravdepodobne konať 29. februára 2020. Danko to vyhlásil v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.



"Vláda musí dovládnuť," povedal Danko s tým, že je potrebné zodpovedne schváliť štátny rozpočet a prijať potrebné zákony a aj tie, ktoré by mali reagovať na súčasný stav v slovenskej justícii.



Šéf parlamentu povedal, že SNS už nepodporí poslanecké návrhy Mosta-Híd. Dôvodom je, že Most-Híd v uplynulých dňoch nezahlasoval za niektoré návrhy zákonov z dielne SNS. Danko však deklaruje, že podporia vládne návrhy, v ktorých budú potrebné opatrenia, napríklad aj k justícii.