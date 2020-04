Predseda parlamentu už dostal zoznam členov štátnej volebnej komisie

Bratislava 16. apríla (TASR) - Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) už dostal zoznam delegovaných členov do Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Okrem parlamentných strán nominujú do komisie po jednom členovi aj predseda Ústavného súdu (ÚS) SR, Najvyššieho súdu (NS) SR, Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR a generálny prokurátor SR.



Miroslav Sopko a Jiří Kubáček sú delegátmi za hnutie OĽaNO, Peter Zoľák je delegátom za Sme rodina, Karol Kubela za SaS a Radovana Ondrejku navrhla strana Za ľudí. Smer-SD delegoval za členov komisie Jána Knappa, Augustína Hambálka a Jaroslava Rybanského. Za ĽSNS majú byť členmi komisie Marek Mališ a Radovan Hrádek.



Ladislav Orosz je delegátom predsedu ÚS, Juraja Vačoka navrhol sudca NS, ktorý vykonáva úlohy predsedu tohto súdu, Vladimíra Klimentová je delegátkou generálneho prokurátora a predseda NKÚ nominoval Janku Piskovú.



Štátna volebná komisia je nezávislým orgánom zriadeným na kontrolu financovania politických strán a hnutí, riadenie volieb a zisťovanie výsledkov volieb. Kontroluje tiež financovanie a vedenie volebnej kampane.



Komisia má 14 členov. V zmysle zákona o podmienkach výkonu volebného práva delegujú desiatich členov politické strany, ktoré sa po voľbách dostali do parlamentu, a to úmerne podľa počtu získaných poslaneckých mandátov. Zastúpenie členov za koalíciu a opozíciu je rovnaké. Táto rovnosť musí byť zachovaná počas celého funkčného obdobia štátnej komisie.



Funkčné obdobie štátnej komisie sa začína zložením sľubu členov do rúk predsedovi NR SR v deň odovzdania osvedčení o členstve. Predsedu štátnej komisie volí podľa zákona parlament v tajných voľbách zo všetkých členov komisie.