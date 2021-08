Predseda strany Spolu Hipš zložil svoju funkciu

Bratislava 19. augusta (TASR) – Predseda mimoparlamentnej strany Spolu – občianska demokracia Juraj Hipš sa rozhodol zložiť svoju funkciu. Svoju pozíciu a víziu o spájaní síl s mimoparlamentným politickým hnutím Progresívne Slovensko chce obhájiť na sneme v septembri. PS je diskusii o spájaní síl otvorené. Pre TASR to potvrdili hovorca Spolu Matej Bučko a predsedníčka PS Irena Bihariová.



„Máme v septembri snem a pán Hipš položil funkciu s tým, aby sa otvorila vnútrostranícka súťaž o vízii strany. Je to otvorené aj pre iných ľudí, ktorí majú možno iné predstavy, ako by mala strana ísť. Budeme mať klasickú demokratickú súťaž v rámci strany na sneme, uvidí sa, kto bude ďalej predsedom. Ak si delegáti zvolia pána Hipša, bude pokračovať," uviedol Bučko.



Dôvodom Hipšovho rozhodnutia je podľa hovorcu jeho vízia spájania síl a vytvárania silnej alternatívy voči súčasnej a minulej vláde.



„Na tento krok však chce mať legitimitu od snemu, aby ho nikto neobviňoval, že koná na vlastnú päsť," vysvetlil Bučko. Hipšovou snahou je spojenie s hnutím PS. „Rokovania sa však ešte neuskutočnili, najskôr tento krok musí odsúhlasiť strana," dodal hovorca.



Bihariová považuje stranu Spolu za programovo a hodnotovo kompatibilnú s hnutím PS. „Vieme si minimálne diskusiu o takomto spájaní predstaviť," reagovala predsedníčka PS. Zdôraznila, že prvoradým cieľom hnutia je vytvoriť alternatívu voči súčasnej koalícii aj opozícii.



Hipš vo funkcii predsedu strany Spolu v roku 2020 nahradil dovtedajšieho predsedu Miroslava Beblavého.