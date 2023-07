Šéf Súdnej rady nepodá disciplinárny návrh proti sudkyni Záleskej

Bratislava 3. júla (TASR) - Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák nepodá disciplinárny návrh proti sudkyni Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Pamele Záleskej. TASR to potvrdila hovorkyňa Kancelárie Súdnej rady SR Veronika Müller. Podnet, ktorý na sudkyňu dali príbuzní obžalovaného Lehela H., vyhodnotil ako neopodstatnený.



Mazák argumentoval, že na júnovom zasadnutí rady sa výpoveďami členov senátu, asistentky, prokurátora, príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a listinnými dôkazmi "jednoznačne preukázalo, že predsedníčka senátu počas hlavného pojednávania vo veci obžalovaného Lehela H. neporušila žiadnu zákonnú povinnosť vo vzťahu k zdravotnému stavu tohto obžalovaného, najmä pokiaľ išlo o podanie inzulínu, a teda neporušila ani povinnosti sudkyne".



Podnet preto vyhodnotil ako neopodstatnený v celom rozsahu. "Predseda Súdnej rady sa týmto rozhodnutím stotožnil so závermi predsedu ŠTS, ktorý z rovnakých dôvodov nepodal disciplinárny návrh proti menovanej sudkyni," uvádza sa v Mazákovom stanovisku.



Rodina Lehela H. tvrdila, že sudkyňa opakovane neumožnila obžalovanému na aprílovom hlavnom pojednávaní podanie inzulínu, následkom čoho mal skolabovať. Záleská to označila za lož.