Predseda vlády SR sa v nedeľu stretne v Bratislave s Marcom Rubiom

Na snímke premiér Robert Fico. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Stretnutie začne o 12.10 h.

Autor TASR
Bratislava 14. februára (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) sa v nedeľu (15. 2.) stretne na Úrade vlády (ÚV) SR v Bratislave s ministrom zahraničných vecí USA Marcom Rubiom. Stretnutie začne o 12.10 h. TASR o tom informovali z tlačového a informačného odboru ÚV.

Hlavnými témami spoločného rokovania budú bezpečnostné záujmy, posilnenie bilaterálnej spolupráce v oblasti jadrovej energetiky a diverzifikácie energetických zdrojov, modernizácia slovenskej armády a záväzky voči NATO,“ priblížili z ÚV.
