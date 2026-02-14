< sekcia Slovensko
Predseda vlády SR sa v nedeľu stretne v Bratislave s Marcom Rubiom
Stretnutie začne o 12.10 h.
Autor TASR
Bratislava 14. februára (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) sa v nedeľu (15. 2.) stretne na Úrade vlády (ÚV) SR v Bratislave s ministrom zahraničných vecí USA Marcom Rubiom. Stretnutie začne o 12.10 h. TASR o tom informovali z tlačového a informačného odboru ÚV.
„Hlavnými témami spoločného rokovania budú bezpečnostné záujmy, posilnenie bilaterálnej spolupráce v oblasti jadrovej energetiky a diverzifikácie energetických zdrojov, modernizácia slovenskej armády a záväzky voči NATO,“ priblížili z ÚV.
