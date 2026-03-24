Predsedníčka ÚOO Z. Dlugošová sa stretla s eurokomisárom M. McGrathom
Autor TASR
Bratislava 24. marca (TASR) - Predsedníčka Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) Zuzana Dlugošová sa v utorok stretla s eurokomisárom pre demokraciu, spravodlivosť, právny štát a ochranu spotrebiteľov Michaelom McGrathom. Eurokomisár sa zaujímal o to, ako úrad vnímal udalosti z konca minulého roka a či mali kroky vlády vplyv na podávanie oznámení o nekalých praktikách. TASR o tom informovala riaditeľka odboru prevencie a komunikácie ÚOO Mária Hunková.
„Oznamovatelia potrebujú mať garantovanú silnú ochranu. Budeme ďalej podrobne monitorovať situáciu na Slovensku,“ povedal McGrath. Európska komisia (EK) podľa neho kladie dôraz na konzistentné plnenie záväzkov zo strany členských štátov, a to aj po uplynutí čerpania európskych prostriedkov.
Dlugošová poukázala na potrebu zlepšenia dialógu medzi štátnymi inštitúciami, najmä v situáciách, keď vládni predstavitelia pripravujú zmeny mechanizmov ochrany oznamovateľov. Zároveň upozornila na aplikačné problémy z praxe, najmä chýbajúce pravidlá pre prijímanie a vybavovanie oznámení pri oznamovaní a nedostatky v zbere dát, ktoré je Slovensko povinné reportovať Európskej komisii. Poukázala aj na zdĺhavé vyšetrovania oznámení, ktoré sú podľa nej spôsobené nedostatkom skúsených vyšetrovateľov a zrušením Národnej kriminálnej agentúry, ktorá sa špecializovala na vyšetrovanie korupcie.
V novembri 2025 vláda predstavila návrh na zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov a zmenu systému ochrany oznamovateľov. Zámer vyvolal kritiku odbornej verejnosti aj Európskej komisie, ktorá upozornila na riziká oslabenia ochrany a predčasné skončenie mandátu vedenia úradu. Novú legislatívu schválili v decembri 2025. Napokon ju poslanci Národnej rady (NR) SR v minulom týždni zrušili po tom, ako EK začala voči Slovensku konanie o porušení práva EÚ a boli pozastavené rokovania o vyplatení šiestej tranže z plánu obnovy a odolnosti.
