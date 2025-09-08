< sekcia Slovensko
Predsedníčkou Za ľudí zostáva V. Remišová, vo funkcii ju potvrdil snem
Delegáti snemu zároveň uznesením odmietli spoluprácu so stranami Smer-SD, Hlas-SD, SNS, Republika a Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko.
Autor TASR
Bratislava/Trenčín 8. septembra (TASR) - Predsedníčkou strany Za ľudí zostáva naďalej Veronika Remišová. Novými podpredsedami strany sa stali Ján Magušin a Peter Huba. Rozhodlo sa o tom na nedeľňajšom (7. 9.) sneme Za ľudí v Trenčíne.
„Delegáti snemu potvrdili vo funkcii súčasnú predsedníčku Veroniku Remišovú, ktorá získala štvorročný mandát. Novými podpredsedami strany sa stal odborník strany v oblasti spravodlivosti Ján Magušin a košický komunálny politik Peter Huba,“ spresnili z tlačového oddelenia strany.
Delegáti snemu zároveň uznesením odmietli spoluprácu so stranami Smer-SD, Hlas-SD, SNS, Republika a Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko. Vyzvali takisto na spájanie síl naprieč opozičným politickým spektrom. „Slovensko bude potrebovať reštart ekonomiky, obnovu právneho štátu a napravenie súčasnej devastačnej politiky Roberta Fica (Smer-SD), aby sme Slovensku vrátili prosperitu a proeurópsku orientáciu. Na to budeme potrebovať úzku spoluprácu opozičných strán,“ dodala Remišová.
