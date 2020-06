Predsedníčku Súdnej rady SR L. Praženkovú odvolajú 29. júna

Bratislava 12. júna (TASR) - Predsedníčku Súdnej rady SR Lenku Praženkovú budú odvolávať 29. júna. Vyplýva to z oznámenia o 9. zasadnutí Súdnej rady zverejneného na jej webovej stránke. Nového predsedu by mala Súdna rada zvoliť na ďalšom zasadnutí, ktoré sa uskutoční v rovnaký deň.



Odvolanie Praženkovej navrhlo šesť členov Súdnej rady SR. Hovoria, že jej zotrvaním vo funkcii by bola vážne ohrozená dôveryhodnosť a dobrá povesť súdnictva. Odvolať ju chcú aj preto, lebo podľa nich opakovane porušuje svoje povinnosti.