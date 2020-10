Predsedníctvo ECAV vyzýva veriacich, aby boli zodpovední

Bratislava 27. októbra (TASR) – Predsedníctvo evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku vyzýva veriacich v súvislosti s celoplošným testovaním, aby využili príležitosť byť zodpovední.



Predsedníctvo ECAV tvrdí, že ľudstvo sa už mnohokrát muselo pasovať s podobnými epidémiami. "Aj súčasníci Martina Luthera sa zaoberali rovnakými otázkami pri riešení epidémií ako my dnes. Reakcie nášho reformátora v kritických časoch boli jasné. Pozostávali z kombinácie neutíchajúcej dôvery v Božiu lásku, ochrany i racionálnej obozretnosti a ohľaduplnosti," uvádza predsedníctvo ECAV. Pripomenulo, že plošné testovanie obyvateľstva Slovenska (31. 10. – 1. 11.) sa stretlo s výročím reformácie.



"Chceme vás požiadať, aby sme zaujali ústretové a lojálne stanovisko k plošnému testovaniu obyvateľov Slovenska, ktoré bude onedlho prebiehať. Nesťažujme sa, nehľadajme nasilu chyby, nekonšpirujme, ale využime príležitosť byť zodpovední," píše sa v stanovisku predsedníctva ECAV. Zároveň vyzvalo veriacich, aby prosili za všetkých zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach i na odberných miestach, za ich rodiny, nasadených vojakov, miestnych dobrovoľníkov, aby počas plošného testovania Boh zachoval ich zdravie a vydržali nápor úloh. "Majme pre nich slovo porozumenia a povzbudenia. Uľahčujme situáciu, ako to len dokážeme. Buďme trpezliví a ohľaduplní voči sebe," dodalo predsedníctvo ECAV.



Aj slovenskí biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní. Ako tvrdí predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Stanislav Zvolenský, napomôcť tak môžu spoločnému dobru. "Predstavitelia štátu majú snahu a záujem dosiahnuť, aby sa šírenie vírusu a jeho vážne dôsledky zastavili. Treba im v tom pomôcť, a to aj napriek kritickým hlasom či pochybnostiam," poznamenal Zvolenský. Ako tvrdí, v daných okolnostiach nik nemá riešenia, proti ktorým by sa nenašli žiadne námietky. "Je však zrejmé, že všetci máme spoločnú zodpovednosť za Slovensko," dodal predseda KBS.