Predsedníctvo Hlasu schválilo kandidatúru Pellegriniho na prezidenta

Bratislava 19. januára (TASR) - Predsedníctvo Hlasu-SD schválilo, aby šéf strany a súčasný predseda parlamentu Peter Pellegrini kandidoval na prezidenta SR. Vo štvrtkovej diskusnej relácii TV JOJ Na hrane to vyhlásil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) s tým, že k svojej kandidatúre sa Pellegrini vyjadrí v piatok (19. 1.).



"Slovensko nemôže mať historicky lepšieho prezidenta ako je Peter Pellegrini, sme o tom všetci jednohlasne presvedčení," uviedol Šutaj Eštok. Ako tvrdí, Pellegrini si je vedomí toho, že prezident SR musí byť nadstranícky. Oznámiť by preto mal aj to, čo by čakalo Hlas-SD či koalíciu, ak by sa stal hlavou štátu.



Poslanec Národnej rady (NR) SR Jaroslav Spišiak (PS) v relácii vyvrátil dohady o tom, že by Zuzana Čaputová mala po skončení prezidentského mandátu v budúcnosti nahradiť Michala Šimečku vo funkcii šéfa Progresívneho Slovenska. Potvrdil, že ich voličom budú odporúčať voliť za prezidenta SR Ivana Korčoka.



V súvislosti s dopravnou nehodou podpredsedu NR SR Andreja Danka (SNS) si chce Šutaj Eštok počkať na výsledky vyšetrovania nehody. "Chceme jasne deklarovať, že sme v tejto veci k Dankovi pristupovali tak, ako by sme pristupovali k hocikomu inému," povedal minister. Spišiaka na celej záležitosti vyrušuje, že Danko odišiel z miesta nehody. Ak by Danko podľa neho zostal na mieste a poskytol väčšiu súčinnosť, bol by menší "humbuk".



Aktuálne protesty proti vláde sú podľa Šutaja Eštoka o demokracii a rešpektuje ich rovnako ako demokratické voľby. V súvislosti so štvrtkovým vystúpením prezidentky v parlamente uviedol, že "ak sa prezidentka rozhodla postaviť na stranu opozície, postavila sa na stranu Daniela Lipšica."