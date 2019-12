Predsedníctvo SAV vyzvalo Ľ. Blahu, aby zvážil pôsobenie na akadémii

Bratislava 10. decembra (TASR) - Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied (SAV) vyzvalo poslanca Národnej rady (NR) SR Ľuboša Blahu (Smer-SD), aby zvážil svoje ďalšie pôsobenie na Ústave politických vied SAV. Zároveň sa dištancovalo od jeho vyjadrení na sociálnych sieťach. Blaha v reakcii pre TASR tvrdí, že považuje za absurdné, aby sa predsedníctvo vyjadrovalo k jeho poslaneckej činnosti.



Ako informovala hovorkyňa SAV Monika Hucáková, predsedníctvo začalo konanie pred etickou komisiou vo veci možného porušenia Etického kódexu SAV zo strany poslanca Blahu. Zároveň ho vyzvalo, aby zvážil svoje ďalšie pôsobenie na Ústave politických vied, "ktorého renomé a aj renomé celej SAV svojimi vystúpeniami vážne poškodzuje".



Blaha nevidí dôvod, aby predsedníctvo zasahovalo do politického zápasu na Slovensku, "tobôž nie v predvolebnej kampani". "Ak chcú hodnotiť moje vedecké práce, nech sa páči, ale je absurdné, aby sa vyjadrovali k mojej poslaneckej činnosti, je to porušenie akademického poslania, rešpektu k pluralite názorov a je to zjavná snaha o obmedzovanie mojich ústavných práv ako slobodného občana a poslanca," vyhlásil. Týmto konaním podľa neho škodí SAV svojej povesti apolitickej inštitúcie.



Predsedníctvo označilo Blahove statusy za dehonestujúce a pre SAV neprijateľné. Ani v jednom bode nenapĺňajú podľa nich obsah činnosti, na ktorú je akadémia zákonom ustanovená. Sú podľa nich tiež v rozpore s Etickým kódexom SAV.



Rovnako upozornilo, že nemá dosah na personálnu politiku ústavov. Zároveň ani zamestnávateľ (Ústav politických vied SAV) nemôže s poslancom skončiť pracovný pomer výpoveďou počas celého trvania výkonu verejnej funkcie, keďže má zákonný nárok na poskytnutie pracovného voľna.