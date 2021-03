Predsedníctvo Za ľudí vyjadrilo Hegerovi podporu

Bratislava 28. marca (TASR) - Predsedníctvo strany Za ľudí prijalo Eduarda Hegera (OĽANO) ako nového designovaného premiéra a vyjadrilo mu podporu. Informovala o tom predsedníčka strany a vicepremiérka Veronika Remišová v nedeľu večer po rokovaní predsedníctva. Dodala, že dôveru mu vyslovil aj poslanecký klub strany. Remišová zároveň potvrdila, že hnutie OĽANO už má aj nomináciu na post ministra zdravotníctva. Meno povedať nechcela, označila to však za dobrú nomináciu.



"Veríme, že vládna koalícia sa začne s novou energiou a s novou dynamikou venovať problémom ľudí. Čakajú nás nové výzvy," povedala Remišová. Hegera označila za človeka ochotného hľadať konsenzus, čo považuje za dôležitú úlohu predsedu vlády. Zároveň sa mali s Hegerom dohodnúť, že bude v pravidelnom kontakte aj s ich poslaneckým klubom.



Šéfka Za ľudí by bola najradšej, keby nová vláda mohla riadne fungovať už v stredu (31.3.). Poukázala na potrebu schváliť predĺženie núdzového stavu či opatrenia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Záležať však bude od Hegera i prezidentky SR Zuzany Čaputovej.



Podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga zdôraznil, že stanovisko poslaneckého klubu Za ľudí bolo jednotné. Potvrdila to aj Remišová. Na otázku, či sa do strany vrátia odídení poslanci, odpovedala, že dvere sú otvorené. Mária Kolíková (Za ľudí) by sa mala vrátiť na post ministerky spravodlivosti. Ochotu sama potvrdila.



Matovič v nedeľu informoval, že sa má pre vyriešenie koaličnej krízy na poste premiéra vymeniť s ministrom financií Hegerom. Ustúpil aj od požiadaviek voči partnerom. Heger už má podporu OĽANO i Sme rodina. O stretnutie požiadal šéfa SaS Richarda Sulíka, ktorý ponuku prijal, a SaS je pripravená vrátiť sa do vlády. Heger avizoval, že po získaní podpory partnerov chce v pondelok (29.3.) požiadať o stretnutie prezidentku Čaputovú.