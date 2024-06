VIDEO: Predsedom Hlasu-SD sa stal M. Šutaj Eštok

Na snímke delegáti a členovia predsedníctva strany Hlas-SD hlasujú na 4. pracovnom sneme strany Hlas-SD v Košiciach v sobotu 1. júna 2024. Foto: TASR - František Iván

Bratislava 1. júna (TASR) - Novým predsedom Hlasu-SD sa stal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Do funkcie ho zvolili na sobotnom sneme, nahradil tak zakladateľa Hlasu-SD a novozvoleného prezidenta SR Petra Pellegriniho.Za podpredsedov strany zvolili delegáti na sneme ministrov Denisu Sakovú, Richarda Rašiho, Erika Tomáša, Zuzanu Dolinkovú. Novým podpredsedom sa stal aj minister školstva Tomáš Drucker.Na sobotňajšom sneme sa Pellegrini oficiálne vzdal pozície predsedu a pozastavili mu aj členstvo v strane. Šutaja Eštoka odporučil za predsedu zvoliť on aj predsedníctvo strany.Hlas-SD zároveň odsúhlasil zmenu stanov. Pellegrinimu má ostať pozícia zakladajúceho predsedu. Podľa slov Šutaja Eštoka mu má zmena ponechať určité kompetencie, ktoré môže vykonávať v súlade so zákonom.uviedol nový predseda Hlasu-SD.