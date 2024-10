Predsedom Kresťanskej únie sa stal Milan Krajniak

Nimnica 26. októbra (TASR) - Novým predsedom Kresťanskej únie (KÚ) sa stal Milan Krajniak. Rozhodli o tom delegáti na sobotnom sneme strany v Nimnici. Vo funkcii strieda Annu Záborskú, ktorá stranu viedla od roku 2019. Vo voľbách predsedu nekandidovala a prijala post čestnej predsedníčky KÚ.



Krajniak bol jediným kandidátom na post predsedu a od delegátov získal 29 hlasov z 32 možných. Na sneme predstavil svoju víziu strany. "Ak chceme naštartovať ekonomiku Slovenska, potrebujeme viac ekonomickej slobody, menej regulácie, menej daní a menej papierovania. Ak chceme obnoviť Slovensko ako štát, potrebujeme posunúť kompetencie z vlády na mestá, obce a prirodzené regióny. Znamená to zoštíhliť vládu a znížiť počet ministerstiev na tretinu," uviedol Krajniak.



Záborská viedla stranu viac ako päť rokov. "Kresťanská únia sa za tých päť rokov stala relevantnou stranou, novinári sa pýtajú na náš názor, predkladáme v Národnej rade SR naše vlastné návrhy, takže si nemáme prečo sypať popol na hlavu," poznamenala.



Jej odchod z predsedníckeho postu neznamená rozlúčku s politikou. "Naďalej budem s Richardom Vašečkom v parlamente hlasom, ktorý presadzuje kresťanské princípy a hodnoty. Celý čas som sa snažila, aby politika išla cestou spoločného dobra. Prevládajú dobrá osobné, dobrá politických strán či finančných skupín. No za spoločné dobro, pre každého a pre všetkých, akoby sa neoplatilo obetovať," dodala Záborská.



KÚ má v Národnej rade SR dvojicu zástupcov, ktorí pôsobia v spoločnom poslaneckom klube s hnutím Slovensko a stranou Za ľudí. "Kresťanská únia pod mojím vedením sa teraz bude veľmi zodpovedne pripravovať na regionálne a komunálne voľby, ktoré budú o dva roky a v ktorých chceme uspieť. Potom sa budeme rozhodovať, v akej forme pôjdeme do parlamentných volieb," podotkol nový predseda strany.