Predsedom parlamentu sa stal R. Raši, v tajnej voľbe získal 79 hlasov

Richard Raši sa narodil 2. apríla 1971 v Košiciach. V roku 1995 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach v odbore všeobecné lekárstvo. V roku 1998 získal špecializáciu v odbore chirurgia a v roku 2004 v odbore úrazová chirurgia. Absolvoval niekoľko odborných stáží vo Francúzsku, vo Švajčiarsku, v Spojených štátoch amerických a vo Švédsku.



Po skončení vysokej školy pracoval deväť rokov (1995 - 2004) na Klinike úrazovej chirurgie Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach, kde pôsobil (2004 - 2007) aj ako námestník riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť. V rokoch 2007 až 2008 bol riaditeľom Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave.



Post ministra zdravotníctva vo vláde Roberta Fica zastával od 3. júna 2008 do 8. júla 2010. Po víťazstve v novembrových komunálnych voľbách v roku 2010 zasadol v decembri na nasledujúcich osem rokov do kresla primátora Košíc, v ktorom zotrval do marca 2018.



Poslancom Národnej rady (NR) SR sa stal prvýkrát po júnových parlamentných voľbách v roku 2010, keď kandidoval za Smer-SD. Poslanecký mandát obhájil aj v rokoch 2012, 2016, 2020 a 2023.



V roku 2017 neúspešne kandidoval v novembrových voľbách do orgánov samosprávnych krajov na post predsedu Košického samosprávneho kraja. Súboj s Rastislavom Trnkom prehral tesne o 875 hlasov.



Začiatkom decembra 2017 zvolili delegáti celoslovenského snemu Smeru-SD v Martine Richarda Rašiho za podpredsedu strany, ktorý na tomto poste nahradil Mareka Maďariča. Získal 339 hlasov z celkovo odovzdaných 366 hlasovacích lístkov.



Od 22. marca 2018 do 20. marca 2020 vymenil miesto v parlamente za miesto v exekutíve. V kabinete Petra Pellegriniho bol podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu.



Vo februárových parlamentných voľbách v roku 2020 úspešne kandidoval za Smer-SD, ale už po necelých štyroch mesiacoch (17. júna) na spoločnej tlačovej konferencii spolu s ďalšími desiatimi poslancami NR SR za Smer-SD oznámil, že sa pridal k projektu Petra Pellegriniho so zámerom vytvoriť novú stranu Hlas-SD. Ministerstvo vnútra SR zaregistrovalo nový politický subjekt 11. septembra 2020. Ustanovujúci snem strany Hlas-SD sa pre pandémiu koronavírusu konal 28. novembra 2020 cez telekonferenčné hovory, jeho delegáti zvolili Richarda Rašiho za podpredsedu strany.



V rokoch 2020 až 2023 pôsobil v Národnej rade SR ako predseda Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií a člen zdravotníckeho výboru. Od 25. októbra 2023 do 19. marca 2025 zastával vo vláde Roberta Fica post ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.



Richard Raši je ženatý, má tri dcéry.

Bratislava 26. marca (TASR) - Predsedom Národnej rady (NR) SR sa v stredu stal podpredseda Hlasu-SD Richard Raši. V tajnej voľbe získal hlas od všetkých 79 poslancov, ktorí boli prítomní na hlasovaní. Na zvolenie potreboval získať aspoň 76 hlasov. Výsledok voľby vyhlásil v pléne podpredseda NR SR Peter Žiga (Hlas-SD) a Rašimu k získaniu funkcie zablahoželal.Funkcia predsedu parlamentu bola neobsadená od apríla 2024, keď vtedajší šéf parlamentu Peter Pellegrini zvíťazil v prezidentských voľbách. Riadením NR SR bol poverený Žiga.Post predsedu parlamentu patrí podľa koaličnej zmluvy Hlasu-SD. Voľba sa mesiace odkladala, keďže v koalícii nebola úplná dohoda na podpore jedného kandidáta.Raši sa do parlamentu vrátil po odchode z čela ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Vo funkcii ho nahradil Samuel Migaľ (nezávislý).