< sekcia Slovensko
Predsedom poslaneckého klubu SNS je Michelko, na poste nahradil Danka
Vyplýva to z informácií na webe parlamentu.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 18. septembra (TASR) - Novým predsedom poslaneckého klubu SNS v Národnej rade (NR) SR je Roman Michelko. Stal sa ním od 10. septembra. Vyplýva to z informácií na webe parlamentu.
Na poste nahradil lídra národniarov a podpredsedu NR SR Andreja Danka. Ten sa funkcie vzdal 9. septembra. Na webe sa už uvádza ako člen klubu.
Zmena vo vedení klubu nastala podľa Michelka z iniciatívy Danka a pre jeho vyťaženosť. „Chcel rozdeliť časť kompetencií na iných ľudí. Vyhodnotil to tak, že ja by som mohol byť plne kompetentný. A bolo to po dohode, aj čo sa týka klubu,“ ozrejmil novinárom v parlamente.
Odmietol, že by išlo o utajovanú vec. Poukázal na to, že zmena bola hneď zaznamenaná na webe NR SR. „Chodil som už aj na poslanecké grémiá,“ dodal. Poslanec sa vyjadril aj k fungovaniu SNS ako strany. Vyhlásil, že národniari sa budú snažiť, aby sa dostali k preferenciám na úrovni okolo 5,5 až šiestich percent.
Michelko od začiatku volebného obdobia pôsobil v poslaneckom klube SNS. Členom strany však nebol. Vstúpil do nej vo februári. Michelko v parlamente pôsobí aj ako predseda výboru pre kultúru a médiá.
Na poste nahradil lídra národniarov a podpredsedu NR SR Andreja Danka. Ten sa funkcie vzdal 9. septembra. Na webe sa už uvádza ako člen klubu.
Zmena vo vedení klubu nastala podľa Michelka z iniciatívy Danka a pre jeho vyťaženosť. „Chcel rozdeliť časť kompetencií na iných ľudí. Vyhodnotil to tak, že ja by som mohol byť plne kompetentný. A bolo to po dohode, aj čo sa týka klubu,“ ozrejmil novinárom v parlamente.
Odmietol, že by išlo o utajovanú vec. Poukázal na to, že zmena bola hneď zaznamenaná na webe NR SR. „Chodil som už aj na poslanecké grémiá,“ dodal. Poslanec sa vyjadril aj k fungovaniu SNS ako strany. Vyhlásil, že národniari sa budú snažiť, aby sa dostali k preferenciám na úrovni okolo 5,5 až šiestich percent.
Michelko od začiatku volebného obdobia pôsobil v poslaneckom klube SNS. Členom strany však nebol. Vstúpil do nej vo februári. Michelko v parlamente pôsobí aj ako predseda výboru pre kultúru a médiá.