< sekcia Slovensko
Predsedom SNS zostáva Andrej Danko
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Obyce 14. marca (TASR) - Andrej Danko zostáva predsedom SNS na ďalšie štyri roky. Rozhodli o tom delegáti na zasadnutí 31. pracovného snemu SNS, ktorý sa v sobotu konal v Obyciach v okrese Zlaté Moravce. „Dnes som prijal opäť výzvu na to, aby sme ponúkli voličom Slovenska alternatívu nielen národnej, ale aj kresťanskej a sociálnej politiky,“ skonštatoval Danko.
Ako zdôraznil, SNS chce v nadchádzajúcom období ponúkať svojim voličom reálne riešenia. „Hovorím to preto, že máme pocit, že Slovensko stagnuje, že dva a pol roka vlády pod vedením Roberta Fica (Smer-SD) sú opakovaním frázy: ‚Jedno sa hovorí a ináč sa koná‘. Ľudia od nás čakali riešenia. Dnes vidia predsedu vlády, ktorý každú nedeľu rieši len kajúcnikov. Tak vznikajú relevantné otázky - prečo sa tento štát neriadi? My ako vláda prehrávame, pretože percentá získava politická strana Republika, Smer klesá, Hlas klesá. My sa dotýkame opäť prahu zvoliteľnosti. Predostrel som dnes na sneme zásadnú vec. Chceme byť alternatívou pre sklamaných voličov tejto koalície, osobitne voličov Smeru-SD a Hlasu-SD. Hovorím to s plnou vážnosťou,“ vyhlásil Danko.
Predseda SNS zároveň vyjadril plnú podporu súčasnej vládnej koalícii a povedal, že verí v prebudenie Roberta Fica. „Aj on musí vidieť, že mu podpora nerastie, že ľudia sú sklamaní z toho, ako táto vláda vládne, že sa neriešia problémy ľudí. Ak si Robert Fico myslí, že ujde do Košíc alebo bude robiť politiku z Vietnamu, tak sa veľmi mýli, pretože už nám ľudia druhú šancu nedajú. Ešte stále máme rok a pol na to, aby sa politika na Slovensku zmenila. Za SNS urobíme všetko pre to, aby sme uspeli v komunálnych voľbách, aby sme túto koalíciu prebudili a hlavne, aby sme boli úspešnou stranou v nadchádzajúcich parlamentných voľbách,“ vyhlásil Danko.
Podľa predsedu poslaneckého klubu SNS v Národnej rade SR Romana Michelka nebude strana v nadchádzajúcom období v parlamente automaticky podporovať všetky koaličné návrhy zákonov. „Musíme zastaviť všetky veci, ktoré sú nedomyslené. Treba o nich diskutovať, byť konštruktívne kritickí. Budeme robiť toho brankára, ktorý bude z bránkovej čiary vytláčať lopty, aby si koalícia nedávala vlastné góly,“ povedal Michelko.
SNS sa chce podľa jeho slov venovať aj korekcii konsolidácie. „Veľa našich voličov nám píše, že je nezvládnutá. V podstate je postavená na dvoch princípoch - na zvyšovaní daní a osekávaní výdavkov. Takto to nemôže byť, bez účinných stimulačných opatrení, bez rastových opatrení, bez podpory ekonomiky, bez podpory rastu,“ uviedol Michelko.
SNS sa na sneme zaoberala aj prípravou na komunálne a parlamentné voľby. Vo voľbách do obcí a miest i do samosprávnych krajov chce spolupracovať predovšetkým so stranami Smer-SD a Hlas-SD. „V parlamentných voľbách chceme presvedčiť čo najviac voličov, aby v nich SNS získala čo najsilnejší mandát. Áno, chceme získať viac percent ako Smer-SD. A na našej kandidátke už budú iba členovia SNS,“ zdôraznil Danko.
