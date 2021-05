Predsedom Správnej rady STU sa stal V. Slezák

Bratislava 19. mája (TASR) - Predsedom Správnej rady Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave sa stal Vladimír Slezák. Správna rada ho do funkcie zvolila na svojom stredajšom zasadnutí. Členovia rady sa zároveň s vedením STU a akademického senátu zhodli na užšej súčinnosti na efektívne riešenia kľúčových problémov univerzity. TASR o tom informoval hovorca STU Juraj Rybanský.



Podľa nového predsedu je veľmi dôležitou úlohou školy, správnu radu nevynímajúc, motivovať mladých ľudí a získať si ich dôveru. „Takisto by sme sa mali odpútať od cieľa masovo generovať ľudí pre trh. Zanedbával by sa tak kvalitatívny aspekt, ktorý je dôležitejší, ako vyprodukovať masu ľudí, ktorí po príchode do priemyslu nevedia, čo si počať,“ skonštatoval Slezák.



Správna rada STU sa tiež zhodla na potrebe užšej súčinnosti rozhodujúcich grémií univerzity. „Vedenie, správna rada a predsedníctvo akademického senátu by sa dohodli na najdôležitejších prioritách STU na budúce obdobie tak, aby sa vybrali všetky kľúčové problémy, ktoré konštatuje výročná správa za rok 2020, a začali sa riešiť v harmónii všetkých troch zúčastnených,“ poznamenal poverený rektor STU Oliver Moravčík.



Vladimír Slezák je členom Správnej rady STU od júna 2017. Pôsobí napríklad aj ako podpredseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, prezident Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory a člen Predstavenstva Slovensko-rakúskej obchodnej a priemyselnej komory. Je členom národnej technologickej platformy ManuFuture SK a generálnym riaditeľom spoločnosti Siemens.