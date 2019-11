Predsedom strany Máme toho dosť! je F. Oravec, rozhodol o tom snem

Gyňov 10. novembra (TASR) – Predsedom novozaloženej mimoparlamentnej politickej strany Máme toho dosť! sa stal František Oravec. Rozhodli o tom účastníci ustanovujúceho snemu v sobotu (9. 11.) v obci Gyňov v okrese Košice-okolie. Podpredsedami sú Patrik Magdoško, Raymond Kopka a Róbert Pikáli. Na sneme zvolili deväťčlenné predsedníctvo podľa regionálneho princípu, ako aj 27-člennú radu regiónov.



Cieľom strany je dostať sa do parlamentu a byť „silným hlasom regiónov v Bratislave“. Svoj ekologický, hospodársky a regionálny program plánujú predstaviť v najbližších mesiacoch. Ako Oravec povedal, po celom Slovensku budú zbierať podnety a požiadavky, ktoré sa pretavia do programu.



Zdôraznil, že strana je postavená na troch silných princípoch, najdôležitejším je podľa neho ten regionálny, ďalším je hospodárstvo. „Budeme podporovať malých miestnych a stredných podnikateľov. Investičné stimuly sa budeme snažiť prerozdeľovať hlavne im, pretože vo vyspelých krajinách Európskej únie (EÚ) je malý a stredný podnikateľ hlavný ťahúň ekonomiky,“ vysvetlil. Tretí najsilnejší atribút strany je podľa jeho slov ekologický, ktorý zahŕňa ochranu vody, pôdy, lesa a vzduchu.



„Táto strana nie je iba pre poľnohospodárov, ale pre všetky segmenty hospodárstva na Slovensku, tak výrobné, ako aj nevýrobné,“ uzavrel s tým, že chcú hájiť aj záujmy roľníkov a vlastníkov pôdy.



Strana Máme toho dosť! už pri svojom vzniku avizovala, že chce smerovať k silným regiónom a vidieku. Nespokojní farmári vtedy pripomenuli, že ich protesty nepomáhali, a preto sa rozhodli ísť do politiky.