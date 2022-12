Predsedovia krajov rokovali prvýkrát po voľbách, budú pokračovať v spo

Bratislava 20. decembra (TASR) - Zástupcovia samospráv rokovali v utorok v Starej Lesnej prvýkrát od októbrových regionálnych volieb vo formáte združenia samosprávnych krajov SK8. Dohodli sa na pokračovaní v doterajšej spolupráci. Zhodli sa tiež, že vláda by mala kraje viac počúvať.



"So župankou a županmi sme sa dohodli, že v novom období budeme pokračovať v spolupráci. Sme pripravení zostať konštruktívnymi partnermi vlády a parlamentu. No vláda, nech už to bude ktorákoľvek, musí začať kraje počúvať. Rozvoju Slovenska a jeho všetkých regiónov pomôže, iba keď centrálna vláda pôjde ruka v ruke so samosprávami," uviedol predseda SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.



Zástupcovia samospráv diskutovali o aktuálnych politických a spoločenských témach, dominovala téma spolupráce s vládou. Predsedovia krajov sa kriticky vyjadrili k problémom, ktoré pre samosprávy nastali po zvýšení daňového bonusu, rovnako ako k mnohým výzvam, ktoré podľa nich vláda a parlament nedostatočne riešia.



Predsedovia krajov si tiež vymenili skúsenosti so zostavovaním rozpočtov či prijímaním opatrení na úsporu spotreby energií. "Príležitosťou pre všetky kraje je čerpanie európskych zdrojov v novom programovom období a z Fondu obnovy a odolnosti. Ambíciou krajov je presadiť posilnenie svojho postavenia ako objednávateľov výkonov v prímestskej autobusovej doprave s cieľom jej zatraktívnenia ako ekonomickejšej a ekologickejšej alternatívy k individuálnej automobilovej doprave," priblížilo združenie SK8.



V kontexte 30. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky je podľa predstaviteľov SK8 najvyšší čas na skutočnú decentralizáciu a dekoncentráciu moci v štáte. Cieľom dlho odkladanej reformy verejnej správy je podľa zástupcov SK8 definovanie optimálneho modelu verejnej správy a jej financovania. "Jej želaným výsledkom sú kvalitné a profesionálne služby pre obyvateľov," doplnili.



Na zasadnutí zhromaždenia SK8 sa prvýkrát vo funkcii predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja zúčastnil Ondrej Lunter a vo funkcii predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík.