Predsedovia parlamentov S3 a ďalších krajín sa zídu v Bratislave

Bratislava 13. februára (TASR) - Predsedovia parlamentov Slovenska, Česka a Rakúska, ale aj Chorvátska, Srbska a Čiernej Hory sa stretnú v priestoroch Bratislavského hradu. V rámci rokovaní Slavkovského formátu (S3) s rozšírenou účasťou budú hovoriť napríklad o železničnej doprave či energetickej infraštruktúre. Prijať by mali pracovný plán S3 na rok 2020. TASR o tom informovali z tlačového odboru Národnej rady (NR) SR.



"Slovenská republika sa hlási k aktívnej spolupráci národných parlamentov. Podporujeme aj dialóg medzi štátmi západného Balkánu a Európskej únie. Kancelária NR SR môže napríklad ponúknuť svoje bohaté skúsenosti, či už s projektmi technickej asistencie, ktoré boli zamerané na prenos transformačného a integračného know-how alebo na zvyšovanie miery transparentnosti a otvorenosti legislatívneho procesu," uviedol šéf NR SR Andrej Danko (SNS).



Pracovný plán formátu S3 na tento rok by mal zahŕňať okrem železničnej dopravy, energetickej infraštruktúry a energetickej bezpečnosti aj ďalšie oblasti. Orientovať sa má podľa slov tlačového odboru NR SR aj na priemysel 4.0 s dôrazom na umelú inteligenciu a smart cities, európske záležitosti či rozvojovú spoluprácu s ohľadom na štáty západného Balkánu.



Na rokovaní sa okrem Danka zúčastní aj predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Radek Vondráček, predseda NR Rakúskej republiky Wolfgang Sobotka, predseda parlamentu Chorvátskej republiky Gordan Jandrokovič, ako aj predseda Skupštiny Čiernej Hory Ivan Brajovič a predsedníčka Národného zhromaždenia Srbskej republiky Maja Gojkovič.



Slavkovský formát predstavuje platformu regionálnej spolupráce. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí na svojom webe priblížilo, že formát sa zameriava najmä na spoločné projekty troch susediacich krajín – Slovenska, Česka a Rakúska, ale aj na vzájomnú výmenu informácií a koordináciu postojov k aktuálnemu dianiu v Európskej únii. Od 1. júla 2019 do 30. júna 2020 má líderstvo v S3 Slovensko.