Lászlóa Kövéra zdesila správa o útoku na Roberta Fica

Budapešť 15. mája (TASR) - Správa o brutálnom ozbrojenom útoku na predsedu slovenskej vlády Roberta Fica zdesila a hlboko šokovala predsedu maďarského Národného zhromaždenia Lászlóa Kövéra. Vyplýva to z vyhlásenia predsedu parlamentu, ktoré zverejnila agentúra MTI, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"V mene svojom a v mene maďarského parlamentu by som chcel v týchto ťažkých chvíľach vyjadriť solidaritu rodine a slovenskému národu. Modlím sa za skoré uzdravenie pána premiéra!" píše sa vo vyhlásení Kövéra.



Roberta Fica v stredu po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej postrelili. Na mieste padlo päť výstrelov, útočníka zadržala polícia. Premiéra previezli v život ohrozujúcom stave vrtuľníkom do nemocnice v Banskej Bystrici.