Bratislava 29. novembra (TASR) - Predsedu Štatistického úradu SR by mohla vymenúvať a odvolávať vláda, nie prezident. Vyplýva to z návrhu novely zákona, ktorú v stredu schválil vládny kabinet. Doplniť sa majú aj dôvody na odvolanie predsedu úradu. Vláda tiež navrhla, aby zákon parlament prerokoval v skrátenom legislatívnom konaní.



Do zákona chce vláda doplniť, že "predseda úradu pri výkone svojej pôsobnosti koná nezávisle od pokynov štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších osôb". Konanie v rozpore s týmto nariadením má byť dôvodom na koniec predsedu úradu vo funkcii.



Argumentom na odvolanie predsedu úradu majú byť aj "iné závažné dôvody, najmä v prípade konania, ktoré vyvoláva alebo je spôsobilé vyvolať pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch na výkon jeho funkcie".



Navrhovaná účinnosť zákona je od 1. januára 2024. Vzťahovať sa však má aj na predsedu úradu, ktorý bol vymenovaný do funkcie podľa aktuálneho zákona.



V súčasnosti menuje a odvoláva predsedu Štatistického úradu SR prezident na návrh vlády.