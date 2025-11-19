< sekcia Slovensko
Predstavili nový web určený záujemcom o učiteľské povolanie
Urobili tak v stredu na podujatí Expo 2025 v Banskej Bystrici.
Autor TASR
Bratislava/Banská Bystrica 19. novembra (TASR) - Zástupcovia Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR predstavili nový web určený záujemcom o učiteľské povolanie. Urobili tak v stredu na podujatí Expo 2025 v Banskej Bystrici. Web je súčasťou novej iniciatívy s názvom Staň sa legendou medzi učiteľmi aj ty! Jej cieľom je zvýšiť záujem generácie Z o štúdium učiteľstva a zlepšiť vnímanie učiteľskej profesie. TASR o tom informovali z odboru komunikácie a marketingu ministerstva.
Na novej webovej stránke poducit.iedu.sk nájdu záujemcovia všetky dôležité informácie o učiteľstve na jednom mieste - od benefitov a inovácií v školstve, cez prehľad fakúlt, ktoré ponúkajú učiteľské programy, až po mýty a fakty o učiteľoch či podporu pre študentov. V blogovej sekcii budú podľa rezortu postupne pribúdať príbehy inšpiratívnych učiteľov či študentov učiteľských študijných programov.
Kampaň hovorí aj o téme platov učiteľov. Zameriava sa aj na nefinančné benefity učiteľstva, ako je stabilita povolania, 45 dní dovolenky, flexibilita medzi pracovným a voľným časom a priestor na osobný a profesijný rozvoj.
Nová iniciatíva je zameraná na zatraktívnenie učiteľského povolania medzi mladými ľuďmi, najmä žiakmi stredných škôl. „Chceme ukázať mladej generácii, že učiteľstvo nie je povolanie z minulosti, naopak, ide o modernú a inovatívnu profesiu. Učiteľ má moc ovplyvniť budúcnosť nielen detí v jeho triede, ale celej spoločnosti,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Rezort v tejto súvislosti poukázal na to, že učiteľské povolanie, napriek svojmu kľúčovému spoločenskému významu, nie je medzi mladými ľuďmi často vnímané ako atraktívna kariéra. Slovensko pritom čelí akútnemu nedostatku učiteľov, najvýraznejšie v predmetoch ako sú informatika, fyzika, matematika či chémia.
