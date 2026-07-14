< sekcia Slovensko
Predstavili priority digitálnej transformácie vzdelávania
Rezort v posledných rokoch vytvára podmienky na digitálnu transformáciu slovenského školstva.
Autor TASR
Bratislava 14. júla (TASR) - Ministerstvo školstva spolu s predstaviteľmi základných, stredných a vysokých škôl, zamestnávateľov, samospráv a odborných organizácií predstavilo spoločné priority pre digitálnu transformáciu slovenského vzdelávania. Výsledkom dvoch celoslovenských fór je spoločné vyhlásenie, ktoré vytvára rámec pre ďalšie systémové kroky v oblasti digitalizácie a rozvoja umelej inteligencie vo vzdelávaní. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.
Rezort v posledných rokoch vytvára podmienky na digitálnu transformáciu slovenského školstva. Do škôl smerovali investície do digitálnej infraštruktúry a technického vybavenia, aj vzdelávania a podpory školských digitálnych koordinátorov, riaditeľov a učiteľov. Nové kurikulum posilňuje rozvoj digitálnych kompetencií žiakov a rezort zároveň pripravil Akčný plán umelej inteligencie vo vzdelávaní. Cieľom je, aby školy dokázali využívať moderné technológie bezpečne, zmysluplne a v prospech kvalitnejšieho vzdelávania.
„Digitálna transformácia nie je projekt budúcnosti, ale proces, ktorý už prebieha. Našou úlohou je zabezpečiť, aby školy mali nielen technológie, ale aj podporu, kvalitné vzdelávanie učiteľov a jasný smer. Práve preto považujeme za dôležité, že sa na ďalších krokoch zhodli školy, zamestnávatelia, odborníci aj samosprávy. Potrebujeme partnerstvo všetkých, ktorí vzdelávanie na Slovensku tvoria,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Spoločné vyhlásenie prijaté na Fóre kľúčových partnerov potvrdzuje, že ďalšia etapa digitálnej transformácie si vyžaduje ešte užšiu spoluprácu všetkých partnerov digitálnej transformácie vzdelávania. Partneri sa zhodli na troch prioritách, ktoré nadväzujú na už realizované reformy ministerstva.
Prvou je budovanie funkčného vzdelávacieho ekosystému. Popri investíciách do digitalizácie škôl a budovaní Národného centra pre digitálnu transformáciu vzdelávania bude ďalším krokom lepšie prepojenie jednotlivých inštitúcií, systematický zber dát a jasné rozdelenie kompetencií.
Druhou prioritou je príprava žiakov na výzvy digitálnej doby aj rozvojom kľúčových kompetencií. Na túto oblasť reaguje nové kurikulum základných škôl. Partneri zároveň odporúčajú rovnakým smerom pokračovať aj pri ďalšom rozvoji stredoškolského vzdelávania v úzkej spolupráci s vysokými školami a zamestnávateľmi.
Systematická podpora škôl pri zavádzaní zmien je treťou prioritou. Popri vzdelávaní a podpore učiteľov a školských digitálnych koordinátorov sa partneri zhodli na potrebe vytvoriť jednotnú databázu podporných aktivít pre školy, zdieľať osvedčené postupy a posilniť pozitívne vnímanie učiteľskej profesie.
Účastníci zároveň identifikovali viaceré otázky, ktoré si budú vyžadovať ďalší odborný dialóg. Medzi ne patrí optimálny rozsah kurikula, hodnotové ukotvenie a profil absolventa v ére umelej inteligencie, efektívne nastavenie siete škôl či hľadanie rovnováhy medzi prínosmi digitálnych technológií a ochranou duševného zdravia a medziľudských vzťahov.
Spoločné kroky ministerstva školstva so zástupcami škôl, Národným centrom pre digitálnu transformáciu vzdelávania, partnermi zo strany vysokých škôl, samospráv, zamestnávateľov aj organizácií občianskej spoločnosti budú základom pre prípravu konkrétnych opatrení, ktoré podporia modernizáciu školstva a pripravia školy na výzvy digitálnej budúcnosti.
Rezort v posledných rokoch vytvára podmienky na digitálnu transformáciu slovenského školstva. Do škôl smerovali investície do digitálnej infraštruktúry a technického vybavenia, aj vzdelávania a podpory školských digitálnych koordinátorov, riaditeľov a učiteľov. Nové kurikulum posilňuje rozvoj digitálnych kompetencií žiakov a rezort zároveň pripravil Akčný plán umelej inteligencie vo vzdelávaní. Cieľom je, aby školy dokázali využívať moderné technológie bezpečne, zmysluplne a v prospech kvalitnejšieho vzdelávania.
„Digitálna transformácia nie je projekt budúcnosti, ale proces, ktorý už prebieha. Našou úlohou je zabezpečiť, aby školy mali nielen technológie, ale aj podporu, kvalitné vzdelávanie učiteľov a jasný smer. Práve preto považujeme za dôležité, že sa na ďalších krokoch zhodli školy, zamestnávatelia, odborníci aj samosprávy. Potrebujeme partnerstvo všetkých, ktorí vzdelávanie na Slovensku tvoria,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Spoločné vyhlásenie prijaté na Fóre kľúčových partnerov potvrdzuje, že ďalšia etapa digitálnej transformácie si vyžaduje ešte užšiu spoluprácu všetkých partnerov digitálnej transformácie vzdelávania. Partneri sa zhodli na troch prioritách, ktoré nadväzujú na už realizované reformy ministerstva.
Prvou je budovanie funkčného vzdelávacieho ekosystému. Popri investíciách do digitalizácie škôl a budovaní Národného centra pre digitálnu transformáciu vzdelávania bude ďalším krokom lepšie prepojenie jednotlivých inštitúcií, systematický zber dát a jasné rozdelenie kompetencií.
Druhou prioritou je príprava žiakov na výzvy digitálnej doby aj rozvojom kľúčových kompetencií. Na túto oblasť reaguje nové kurikulum základných škôl. Partneri zároveň odporúčajú rovnakým smerom pokračovať aj pri ďalšom rozvoji stredoškolského vzdelávania v úzkej spolupráci s vysokými školami a zamestnávateľmi.
Systematická podpora škôl pri zavádzaní zmien je treťou prioritou. Popri vzdelávaní a podpore učiteľov a školských digitálnych koordinátorov sa partneri zhodli na potrebe vytvoriť jednotnú databázu podporných aktivít pre školy, zdieľať osvedčené postupy a posilniť pozitívne vnímanie učiteľskej profesie.
Účastníci zároveň identifikovali viaceré otázky, ktoré si budú vyžadovať ďalší odborný dialóg. Medzi ne patrí optimálny rozsah kurikula, hodnotové ukotvenie a profil absolventa v ére umelej inteligencie, efektívne nastavenie siete škôl či hľadanie rovnováhy medzi prínosmi digitálnych technológií a ochranou duševného zdravia a medziľudských vzťahov.
Spoločné kroky ministerstva školstva so zástupcami škôl, Národným centrom pre digitálnu transformáciu vzdelávania, partnermi zo strany vysokých škôl, samospráv, zamestnávateľov aj organizácií občianskej spoločnosti budú základom pre prípravu konkrétnych opatrení, ktoré podporia modernizáciu školstva a pripravia školy na výzvy digitálnej budúcnosti.