Predstavili výsledky výskumov o rizikovom správaní žiakov
Súčasťou programu bola aj analýza vývoja riešenia šikanovania na základných a stredných školách.
Autor TASR
Vysoké Tatry 25. mája (TASR) - Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR predstavilo výsledky aktuálnych analýz a výskumov zameraných na rizikové správanie detí a mládeže v školskom aj digitálnom prostredí. Odborné prezentácie zazneli počas nedávnej celoslovenskej porady oddelenia podpory ochrany detí pred násilím v Tatranskej Lomnici. Konala sa v rámci národného projektu Spoločne za detstvo bez násilia pre všetky deti. Informovala o tom Stanislava Luptáková z komunikačného oddelenia CVTI. Odborníci upozornili najmä na význam prevencie, digitálnej bezpečnosti a systematickú podporu škôl.
„Výskumníci a analytici z odboru štatistiky, výskumu a analýz CVTI SR predstavili viaceré zistenia, týkajúce sa šikanovania, extrémizmu, skupinovej kriminality či rizikového správania v online priestore. Analýzy poukázali najmä na význam včasnej prevencie, potrebu systematickej podpory škôl a rastúci význam digitálnej bezpečnosti,“ uviedla Luptáková.
Súčasťou programu bola aj analýza vývoja riešenia šikanovania na základných a stredných školách na úrovni okresov a výskum medzi žiakmi zameraný na problematiku skupinovej kriminality a detských gangov. Zistenia podľa Kataríny Deákovej z CVTI SR potvrdzujú potrebu venovať sa prevencii rizikového správania už pred šiestym ročníkom základnej školy.
„Výskum prejavov extrémizmu medzi žiakmi základných a stredných škôl predstavil František Blanár. Zameriaval sa na postoje žiakov, učiteľov a rodičov, výskyt intolerancie a možnosti preventívneho pôsobenia školy a rodiny,“ dodala Luptáková. Mária Janková zase prezentovala výsledky celoslovenského prieskumu rizikového správania žiakov v digitálnom priestore. Ten poukázal najmä na rastúce riziká kyberšikanovania a potrebu odbornej podpory škôl v oblasti online bezpečnosti a prevencie.
Odborné príspevky CVTI SR boli súčasťou širšej diskusie o aktuálnych výzvach v oblasti ochrany detí pred násilím a o možnostiach posilnenia spolupráce medzi školami, odbornými inštitúciami a ďalšími aktérmi systému podpory detí a mládeže.
