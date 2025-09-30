< sekcia Slovensko
Predstavili zborník o literátovi VHV – príbuznom Hurbana i Štúra
Podujatie bolo venované životu a dielu tohto evanjelického farára, spisovateľa, dramatika a publicistu, ktorý pôsobil práve v Starej Pazove.
Autor TASR
Stará Pazova 30. septembra (TASR) – Prezentácia zborníka prác z medzinárodného sympózia pri príležitosti 140. výročia narodenia Vladimíra Hurbana Vladimírova (skrátený pseudonym VHV), vlastným menom Vladimíra Konštantína Hurbana, sa uplynulý víkend uskutočnila v priestoroch starej Hurbanovskej fary v Starej Pazove pri Belehrade, informuje spravodajca TASR.
Podujatie bolo venované životu a dielu tohto evanjelického farára, spisovateľa, dramatika a publicistu, ktorý pôsobil práve v Starej Pazove. Zborník vznikol na základe príspevkov z medzinárodného sympózia, ktoré sa konalo v septembri minulého roka.
„Podarilo sa nám realizovať vydarené sympózium, čo sme mali pred rokom, a neskôr sa nám podarilo zozbierať príspevky aj od tých autorov, ktorí neboli priamo prítomní. Keď sme dali všetko dokopy, vyšla táto knižočka, je to zhruba 80 strán. Vďaka Úradu pre Slovákov v žijúcich v zahraničí v Bratislave sa získali určité prostriedky ako podpora na vydanie,“ povedal pre TASR zostavovateľ zborníka Martin Prebudila. Cení si, že sa mu do rúk dostal aj rodokmeň rodiny Hurbanovcov. Ten bol prílohou knihy Všetci moji Hurbanovci autorky Barbory Lauckej, ktorá vyšla na Slovensku.
Evanjelický farár v Starej Pazove Igor Feldy, ktorý na zborníku tiež pracoval, pripomenul, že medzi významných ľudí, ktorí viedli Slovákov na Dolnej zemi na začiatku 20. storočia, bol VHV spolu aj so svojím otcom.
„Bojovali za práva Slovákov, nielen v náboženskej, ale aj v národnej a kultúrnej oblasti... Pomáhali nám, aby sme si zachovali a rozvíjali našu slovenskosť a kultúru. VHV patril medzi tých, ktorí tvorili niečo nové nielen u nás, ale aj na Slovensku. Bol najvýznamnejší predstaviteľ nového smeru v divadelníctve moderny a jeho diela sú dnes aktuálne,“ poznamenal Feldy.
Súčasťou prezentácie bola aj výstava o živote a diele VHV, zostavili ju ešte vlani. „Nechali sme ju, aby si ju ľudia prišli pozrieť, lebo okrem Staropazovčanov na ňu chodili aj návštevníci z iných miest. Hovoria, že je dosť zaujímavá,“ zhodnotila archivárka Ústredného archívu Slovenskej evanjelickej cirkvi v Srbsku Katarína Verešová.
Vladimír Hurban Vladimírov sa narodil v roku 1884 v Starej Pazove. Bol synom Vladimíra Hurbana a Augusty Štúrovej. Po matke bol vnukom Jána Štúra (brata Ľudovíta Štúra). Po otcovi bol vnukom Jozefa Miloslava Hurbana a Aničky Jurkovičovej a synovcom Svetozára Hurbana-Vajanského. Zomrel v Starej Pazove v roku 1950.
(spravodajca TASR Miroslav Gašpar)
Podujatie bolo venované životu a dielu tohto evanjelického farára, spisovateľa, dramatika a publicistu, ktorý pôsobil práve v Starej Pazove. Zborník vznikol na základe príspevkov z medzinárodného sympózia, ktoré sa konalo v septembri minulého roka.
„Podarilo sa nám realizovať vydarené sympózium, čo sme mali pred rokom, a neskôr sa nám podarilo zozbierať príspevky aj od tých autorov, ktorí neboli priamo prítomní. Keď sme dali všetko dokopy, vyšla táto knižočka, je to zhruba 80 strán. Vďaka Úradu pre Slovákov v žijúcich v zahraničí v Bratislave sa získali určité prostriedky ako podpora na vydanie,“ povedal pre TASR zostavovateľ zborníka Martin Prebudila. Cení si, že sa mu do rúk dostal aj rodokmeň rodiny Hurbanovcov. Ten bol prílohou knihy Všetci moji Hurbanovci autorky Barbory Lauckej, ktorá vyšla na Slovensku.
Evanjelický farár v Starej Pazove Igor Feldy, ktorý na zborníku tiež pracoval, pripomenul, že medzi významných ľudí, ktorí viedli Slovákov na Dolnej zemi na začiatku 20. storočia, bol VHV spolu aj so svojím otcom.
„Bojovali za práva Slovákov, nielen v náboženskej, ale aj v národnej a kultúrnej oblasti... Pomáhali nám, aby sme si zachovali a rozvíjali našu slovenskosť a kultúru. VHV patril medzi tých, ktorí tvorili niečo nové nielen u nás, ale aj na Slovensku. Bol najvýznamnejší predstaviteľ nového smeru v divadelníctve moderny a jeho diela sú dnes aktuálne,“ poznamenal Feldy.
Súčasťou prezentácie bola aj výstava o živote a diele VHV, zostavili ju ešte vlani. „Nechali sme ju, aby si ju ľudia prišli pozrieť, lebo okrem Staropazovčanov na ňu chodili aj návštevníci z iných miest. Hovoria, že je dosť zaujímavá,“ zhodnotila archivárka Ústredného archívu Slovenskej evanjelickej cirkvi v Srbsku Katarína Verešová.
Vladimír Hurban Vladimírov sa narodil v roku 1884 v Starej Pazove. Bol synom Vladimíra Hurbana a Augusty Štúrovej. Po matke bol vnukom Jána Štúra (brata Ľudovíta Štúra). Po otcovi bol vnukom Jozefa Miloslava Hurbana a Aničky Jurkovičovej a synovcom Svetozára Hurbana-Vajanského. Zomrel v Starej Pazove v roku 1950.
(spravodajca TASR Miroslav Gašpar)