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Predstavitelia bezpečnostných zložiek si uctili pamiatku SNP

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Na snímke prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová. Foto: TASR - Dano Veselský

Dvadsiaty deviaty august 1944 pripomína, že sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou.

Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - Prezidentka Policajného zboru (PZ) Jana Maškarová si spolu s predstaviteľmi ďalších bezpečnostných zložiek uctila pamiatku bojovníkov SNP. Pri príležitosti 82. výročia položili vence k pamätníku v Banskej Bystrici. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Slovenské národné povstanie patrí medzi najvýznamnejšie míľniky našich dejín. Je symbolom odvahy ľudí, ktorí sa rozhodli postaviť fašizmu a nacistickej okupácii a bojovať za slobodu a demokraciu,“ uviedla polícia.

Dvadsiaty deviaty august 1944 pripomína, že sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou. Sú podľa policajtov hodnotami, ktoré si vyžadujú odvahu postaviť sa na ich obranu.
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