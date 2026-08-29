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Predstavitelia bezpečnostných zložiek si uctili pamiatku SNP
Dvadsiaty deviaty august 1944 pripomína, že sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou.
Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - Prezidentka Policajného zboru (PZ) Jana Maškarová si spolu s predstaviteľmi ďalších bezpečnostných zložiek uctila pamiatku bojovníkov SNP. Pri príležitosti 82. výročia položili vence k pamätníku v Banskej Bystrici. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Slovenské národné povstanie patrí medzi najvýznamnejšie míľniky našich dejín. Je symbolom odvahy ľudí, ktorí sa rozhodli postaviť fašizmu a nacistickej okupácii a bojovať za slobodu a demokraciu,“ uviedla polícia.
Dvadsiaty deviaty august 1944 pripomína, že sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou. Sú podľa policajtov hodnotami, ktoré si vyžadujú odvahu postaviť sa na ich obranu.
„Slovenské národné povstanie patrí medzi najvýznamnejšie míľniky našich dejín. Je symbolom odvahy ľudí, ktorí sa rozhodli postaviť fašizmu a nacistickej okupácii a bojovať za slobodu a demokraciu,“ uviedla polícia.
Dvadsiaty deviaty august 1944 pripomína, že sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou. Sú podľa policajtov hodnotami, ktoré si vyžadujú odvahu postaviť sa na ich obranu.