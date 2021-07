Premiér: Akýkoľvek útok alebo agresia voči policajtom sú neprípustné

Prečítajte si aj: Nespokojní občania protestujú pred budovou NR SR



Predstavitelia koalície odsúdili protest pred Národnou radou SR

Bratislava 23. júla (TASR) - Súčasťou demokracie je aj právo vyjadriť svoj názor. Dôležité však je, aby demonštrácie prebiehali pokojne. Akýkoľvek útok alebo agresia voči policajtom sú neprípustné. Premiér Eduard Heger (OĽANO) to uviedol v reakcii na piatkové protesty pred Národnou radou (NR) SR. TASR o tom informovala jeho hovorkyňa Ľubica Janíková.skonštatoval predseda vlády.Pred budovou parlamentu v hlavnom meste sa v piatok ráno zišli stovky nespokojných občanov. Protestujú proti vládnym opatreniam. Žiadajú, aby v parlamente nebola prijatá novela zákona, v rámci ktorej by sa malo pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Odmietajú očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Podporu protestujúcim prišli vyjadriť opoziční poslanci z ĽSNS a Smeru-SD.Niekoľkí predstavitelia vládnej koalície odsúdili piatkový protest pred budovou parlamentu. Tvrdia, že občania majú právo protestovať, no odmietajú násilie. Podpredseda Národnej rady (NR) SR Gábor Grendel (OĽANO) uviedol, že protesty sú v poriadku, ak nedochádza k fyzickým útokom. Poslanec Radovan Sloboda (SaS) upozornil na porušovanie zákona o zhromažďovacom práve.skonštatoval na sociálnej sieti poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí). Šéfka Za ľudí a ministerka investícií Veronika Remišová takisto odsúdila agresívne prejavy na demonštrácii pred parlamentom.uviedla v stanovisku.Sloboda vyhlásil, že agresivita a násilie na demonštráciách sú za čiarou.napísal na sociálnej sieti.Upozornil, že podľa zákona o zhromažďovacom práve sú zakázané zhromaždenia v okruhu 50 metrov od budov zákonodarného zboru alebo od miest, kde tento zbor rokuje.dodal. Poslanec dodal, že stojí za novelou zákona, ktorá má zohľadniť očkovanie.skonštatoval na sociálnej sieti Grendel.