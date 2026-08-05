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Predstavitelia Mladého Hlasu podali trestné oznámenie na I. Korčoka
Podľa Mladého Hlasu si pozornosť zaslúži aj načasovanie finančných tokov.
Autor TASR
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Bratislava 5. augusta (TASR) - Predstavitelia Mladého Hlasu podali v stredu na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie v súvislosti s financovaním Ivana Korčoka (PS) a s fungovaním firmy jeho manželky. Podnety zároveň smerovali na inšpektorát práce, finančnú správu a Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán. TASR o tom informovali z tlačového oddelenia Hlas-SD.
Podľa predstaviteľov Mladého Hlasu na Slovensku platia pravidlá pre všetkých rovnako alebo by aspoň platiť mali. „Zamestnanec na Slovensku odovzdá štátu vyše tretiny z každej výplaty. A pán Korčok? Ten si našiel vlastný systém,“ uviedla predsedníčka Mladého Hlasu Monika Ivanusyková. Poukázala na to, že firma jeho manželky nemá žiadnych zamestnancov, má nulové odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne. Ako doplnila, firma dostala 68.000 eur od Progresívneho Slovenska, hnutia financovaného aj zo štátneho príspevku.
Podľa Mladého Hlasu si pozornosť zaslúži aj načasovanie finančných tokov. „Pravidlá musia platiť pre všetkých rovnako,“ zdôraznila Ivanusyková s tým, že preto podávajú trestné oznámenie a podnety na všetky príslušné orgány. „Je čas, aby sa kompetentné úrady začali vážne zaoberať aj ľuďmi, ktorí sa roky stavajú do pozície morálnej elity,“ dodala.
Podpredseda opozičného PS Korčok v uplynulých dňoch potvrdil, že za svoju prácu v hnutí poberá odmenu vo výške poslaneckého platu. Tvrdí, že fakturácia prebieha cez firmu, ktorej jedinou majiteľkou a konateľkou je v súčasnosti jeho manželka.
Tento spôsob zdôvodnil tým, že ako politik nechce figurovať v žiadnej firme, a preto vo februári minulého roka z ich spoločnej firmy vystúpil. Využil však možnosť ostať vo firme pracovať ako rodinný príslušník, a to je jediný dôvod, prečo fakturácia pokračovala cez firmu jeho manželky.
Podľa predstaviteľov Mladého Hlasu na Slovensku platia pravidlá pre všetkých rovnako alebo by aspoň platiť mali. „Zamestnanec na Slovensku odovzdá štátu vyše tretiny z každej výplaty. A pán Korčok? Ten si našiel vlastný systém,“ uviedla predsedníčka Mladého Hlasu Monika Ivanusyková. Poukázala na to, že firma jeho manželky nemá žiadnych zamestnancov, má nulové odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne. Ako doplnila, firma dostala 68.000 eur od Progresívneho Slovenska, hnutia financovaného aj zo štátneho príspevku.
Podľa Mladého Hlasu si pozornosť zaslúži aj načasovanie finančných tokov. „Pravidlá musia platiť pre všetkých rovnako,“ zdôraznila Ivanusyková s tým, že preto podávajú trestné oznámenie a podnety na všetky príslušné orgány. „Je čas, aby sa kompetentné úrady začali vážne zaoberať aj ľuďmi, ktorí sa roky stavajú do pozície morálnej elity,“ dodala.
Podpredseda opozičného PS Korčok v uplynulých dňoch potvrdil, že za svoju prácu v hnutí poberá odmenu vo výške poslaneckého platu. Tvrdí, že fakturácia prebieha cez firmu, ktorej jedinou majiteľkou a konateľkou je v súčasnosti jeho manželka.
Tento spôsob zdôvodnil tým, že ako politik nechce figurovať v žiadnej firme, a preto vo februári minulého roka z ich spoločnej firmy vystúpil. Využil však možnosť ostať vo firme pracovať ako rodinný príslušník, a to je jediný dôvod, prečo fakturácia pokračovala cez firmu jeho manželky.