Predstavitelia reagujú na slová Szijjártóa o stíhaní politikov

Bratislava 12. augusta (TASR) - Predseda mimoparlamentného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka vyzval maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa, aby rešpektoval suverenitu SR a zdržal sa výrokov, ktoré nepodložene spochybňujú nezávislosť polície SR.



Szijjártó v sobotu vyhlásil, že na celom svete vrátane Slovenska sa uskutočňuje stíhanie politikov, ktorí sú v opozícii voči "medzinárodnému liberálnemu mainstreamu a odvážne zastávajú národné záujmy".



Šéf Smeru-SD Robert Fico si myslí, že nie je náhoda, pokiaľ začína byť prípad zadržania policajného exprezidenta Tibora G. vnímaný aj v zahraničí. Ministrove výroky ho neprekvapujú a tvrdí, že v Šimečkovom prípade "trafená hus zagágala".



Predseda SaS Richard Sulík na sociálnej sieti reagoval tým, že Szijjártó svojím komentovaním práce slovenských orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) prepásol príležitosť mlčať.



Szijjártó vstúpil svojimi výrokmi do volebnej kampane, myslí si predseda mimoparlamentnej strany Demokrati Eduard Heger. "Takéto tvrdenia sú nielen nepravdivé, ale aj v ostrom rozpore so snahou o dobré susedské vzťahy. Maďarský minister zahraničných vecí nemá najmenší dôvod komentovať prácu slovenských OČTK tak, ako náš minister zahraničných vecí nekomentuje prácu maďarských OČTK," uviedol v stanovisku.



Predseda mimoparlamentnej strany Aliancia Krisztián Forró podotkol, že každý si môže hovoriť, čo chce, riešenie však podľa neho treba nechať v prvom rade na OČTK. Podľa lídra mimoparlamentnej strany Modrí, Most-Híd Mikuláša Dzurindu takéto vyjadrenia v poriadku nie sú. "Je jasné, že každý si môže hovoriť, čo chce, ale otázka je, ako to prispieva alebo neprispieva k našim vzájomným vzťahom," skonštatoval v relácii RTVS Sobotné dialógy. Spolu s predsedom zoskupenia mimoparlamentných strán okolo Maďarského fóra Zsoltom Simonom sa zhodli na tom, že nejde o prvú provokáciu zo strany Maďarska. Simon zároveň podotkol, že Szijjártó sa už viackrát postavil na stranu Smeru-SD.



Szijjártó napísal, že v Spojených štátoch sa novou obžalobou usilujú vyradiť najpravdepodobnejšieho kandidáta v najbližších prezidentských voľbách, na Slovensku zadržali popredného politika strany, ktorá má - ako uviedol - najväčšiu šancu v jesenných parlamentných voľbách, v Bosne a Hercegovine podali žalobu na demokraticky zvoleného lídra srbskej komunity.



V piatok (11. 8.) v skorých ranných hodinách zadržali policajti Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) bývalého policajného šéfa Tibora G., ktorý kandiduje v septembrových parlamentných voľbách za Smer-SD. Vzniesli voči nemu obvinenie z troch skutkov kvalifikovaných ako prečin podplácania.