Bratislava 10. januára (TASR) - Predstavitelia Smeru-SD vyzvali ľudí na účasť na referende, ktoré bude v sobotu 21. januára. Ako uviedol počas utorkovej tlačovej konferencie predseda Smeru-SD Robert Fico, pokiaľ nebudeme mať funkčnú vládu, ľudia musia zabudnúť na to, že sa niekto bude zaoberať aktuálnymi problémami, akými sú napríklad zvyšujúce sa ceny energií.



Fico pripomenul okrem zvyšujúcich sa cien energií aj ďalšie problémy, ako je napríklad koniec spoločnosti Slovalco v Žiari nad Hronom či poplatky, ktoré si začali pýtať lekári v ambulanciách. Predstavitelia Smeru-SD na viacerých príkladoch poukázali na podnikateľov, ktorých sa dotkli zvyšujúce sa ceny energií a za elektrinu či plyn budú musieť platiť niekoľkonásobne viac, ako to bolo v roku 2022. "Za takýchto podmienok sa podnikať nedá," povedal Fico. Poslanec Národnej rady SR Richard Takáč (Smer-SD) uviedol, že mnohí podnikatelia už začínajú zatvárať svoje prevádzky.



Líder Smeru-SD pripomenul aj obedy zadarmo, ktoré dostávali deti v školách v minulosti, ale súčasná vláda ich podľa jeho slov zrušila. Povedal, že v tomto roku budú rodičia platiť za obedy pre jedno dieťa 45 až 50 eur mesačne. "Toto všetko sa dá riešiť, len ak príde vláda, ktorá bude stabilná," poznamenal Fico. Ako tvrdí, všetko je to o referende a ak ľudia neprídu na referendum, tak "budeme svedkami najhoršieho roka". Východisko vidí v predčasných parlamentných voľbách.



"Základnou povinnosťou vlády je chrániť ekonomiku. Keď ju necháte padnúť, nemáte peniaze na nič. Táto vláda sa na to vykašľala," povedal predseda Smeru-SD. Ako dodal, referendum považujú za najvyššiu formu priamej demokracie.